Φωτιά ξέσπασε σε πολυώροφο ακίνητο στη Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, την Πέμπτη (28/7) προς Παρασκευή (29/7), αφαιρώντας τη ζωή από τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, οκτώ άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι τέσσερις εισήχθησαν σε νοσοκομείο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Έρευνας, αρμόδια για τις κυριότερες υποθέσεις ποινικής φύσης.

«Τα κάγκελα στα παράθυρα εμπόδισαν τον κόσμο να σωθεί, αυτή είναι η βασική αιτία των θανάτων», δήλωσε ο Αντρέι Ρουμιάντσεφ, μεταβατικός επικεφαλής των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της Μόσχας, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Εξήγησε πως δεν λειτουργούσε το σύστημα συναγερμού για πυρκαγιά στο πανδοχείο και ότι είχαν αναφερθεί και άλλες παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας σε ελέγχους στο κατάστημα το 2019 και τον Ιούνιο.

A hostel in a multi-storey building on Alma-Atinskaya Street burned down at night in #Moscow.

Eight people died, all of them were migrants. The presumed cause of the fire was an electrical malfunction. pic.twitter.com/fgUjP7muFz

