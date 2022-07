Φέτος το καλοκαίρι με βρήκε να κάνω ανακαίνιση – μια ιδέα που ακούγεται εξαιρετική, μέχρι την υλοποίησή της. Γιατί πέρα από τη γνωστή ταλαιπωρία που ενέχει κάθε είδους μαστόρεμα, «ανακαίνιση» σημαίνει, μεταξύ άλλων, και αμέτρητες αποφάσεις. Οι οποίες κοστίζουν και με τις οποίες θα πρέπει να ζεις την κάθε σου μέρα.

Για ‘μένα, οι πιο δύσκολες αφορούσαν την επιλογή των σωστών οικιακών συσκευών. Γιατί τι να την κάνεις την αισθητική αναβάθμιση του σπιτιού, αν η λειτουργικότητα και η ενεργειακή του απόδοση παραμείνουν σταθερές; Για να ξεφύγω για λίγο από τα ατέλειωτα διλήμματα («Ψυγείο ντουλάπα ή ψυγειοκαταψύκτης;» «Εντοιχιζόμενες ή ελεύθερες συσκευές;» «Κεραμικές ή επαγωγικές εστίες;») αποφάσισα να πεταχτώ μέχρι τα Public στο Golden Hall, για να διαλέξω τα βιβλία των διακοπών μου.

Για να μην τα πολυλογώ, έφυγα με κουζίνα, ψυγειοκαταψύκτη, πλυντήριο-στεγνωτήριο και καινούργιο κλιματιστικό.

Πώς βρέθηκαν οι οικιακές συσκευές στα Public;

Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη όταν πέρα από τις διάφορες μικροσυσκευές που είχαν ήδη προστεθεί στην τεράστια γκάμα προϊόντων του Public, είδα στον χώρο μεγάλες οικιακές συσκευές και κλιματιστικά. Η απάντηση ήταν μάλλον προφανής: η ικανότητα των Public να μας στρέφουν στα laptop που θα καλύψουν στο 100% τις ανάγκες μας, στα βιβλία που θα μας κάνουν να βυθιστούμε στον κόσμο τους και στις τηλεοράσεις που θα αποδώσουν στο μέγιστο το αγαπημένο μας περιεχόμενο, ήταν κάτι που χρειαζόμασταν και σε ό,τι αφορά τις μεγάλες οικιακές συσκευές μας.

Γιατί όσες λίστες με «τα καλύτερα για το 2022» και αν διαβάσει κανείς, δεν είναι σίγουρο ότι θα βρει και τα «καλύτερα για εκείνον για το 2022».

Πράγμα που λέω εκ πείρας, αφού πριν μιλήσω με τους Public Experts, ο εντοπισμός του κατάλληλου φούρνου για τη μικρή κουζίνα και τη μεγάλη οικογένειά μου έμοιαζε δυσεπίλυτος γρίφος – μόνο και μόνο για να διαλευκανθεί άπαξ και δια παντός, μέσα σε λίγα λεπτά συζήτησης.

Και πώς κατέληξαν στο σπίτι μου;

Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, προφανώς και δεν είχα το budget να πληρώσω τόσες συσκευές τοις μετρητοίς. Όμως στα Public υπήρχε λύση και για αυτό – ή μάλλον λύσεις. Για ‘μένα, η καλύτερη επιλογή ήταν το πρόγραμμα δόσεων Flex χωρίς κάρτα, μέσα από το οποίο μου δόθηκε η ευκαιρία να ορίσω έως και 36 δόσεις. Ωστόσο, είμαι σίγουρη ότι για πολλούς καλύτερη επιλογή είναι το Public Now Pay Later, που δίνει τη δυνατότητα για τρεις άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική.

Όσο για την κυριολεκτική μεταφορά των αντικειμένων στο σπίτι μου, ο φόρτος εργασίας δεν μου επέτρεπε πειραματισμούς. Και αν αναρωτιέσαι, ναι, και για αυτό υπήρχε λύση: η υπηρεσία Flex delivery (διαθέσιμη για όλες τις παραδόσεις εντός Αττικής) μου επέτρεψε να επιλέξω την ημέρα παράδοσης που με εξυπηρετούσε και η υπηρεσία All in One Delivery εξασφάλισε ότι θα παραδοθούν και θα συνδεθούν όλες ταυτόχρονα.

Εξαίρεση ήταν το κλιματιστικό μου, που έπρεπε να φτάσει και να τοποθετηθεί το συντομότερο δυνατό – καύσωνας έρχεται. Ευτυχώς, ανήκε στα περισσότερα από 100.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην υπηρεσία Next Day Delivery. Ναι, αυτό σημαίνει ότι έφτασε στον χώρο μου μέσα σε μια μέρα.

Μπροστά στα μάτια μου

Λίγα λεπτά αφού επέστρεψα στο σπίτι, απόρησα με… την απορία μου. Γιατί αρκούσε να ανοίξω την τηλεόραση για να δω το – τρομερά fun – spot των Public, μια παραγωγή της Arcadia Productions, με την υπογραφή της 4 Wise Monkeys σε σκηνοθεσία του Luciano Ruiz και γυρίσματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχοντας ήδη βρεθεί και σε ένα από τα φυσικά καταστήματα που φιλοξενούν τη νέα κατηγορία προϊόντων (υπάρχει, άραγε, πλέον κάτι που δεν πωλείται στα Public ή το Public Marketplace;), μπορούσα να επιβεβαιώσω ότι το σύνθημα «Ζήσε το σπίτι με τον δικό σου τρόπο» γίνεται πράξη με τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού.

Όμως παρακολουθώντας το βίντεο επιβεβαίωσα και κάτι που θα έπρεπε να μου είναι προφανές από την αρχή: Πέρα από το «Νέας Γενιάς» Public Γέρακα, τα καταστήματα Public Golden Hall και The Mall Athens και τα Public Τσιμισκή και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, μπορούσα να βρω οποιαδήποτε μεγάλη ή μικρή οικιακή συσκευή χρειαζόμουν, από όλα τα επώνυμα brands, μέσα σε λίγα κλικ στα public.gr – μαζί με τους πιο αναλυτικούς και κατατοπιστικούς οδηγούς που έχω συναντήσει στο ελληνικό internet, για να κάνω πάντα τη σωστή επιλογή. Εκεί ακριβώς θα σε συμβούλευα να κοιτάξεις, αν τυχαίνει να είσαι επίσης στο ψάξιμο.

