Πανικός σε σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για πυροβολισμούς και θύματα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν και τουλάχιστον πέντε δέχθηκαν πυρά σε σταθμό του μετρό της της Νέας Υόρκης στο Μπρούκλιν μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο την πυροσβεστική υπηρεσία.

Προς το παρόν οι πρώτες αναφορές είναι συγκεχυμένες καθώς δεν είναι ξεκάθαρο εάν έχουν υπάρξει εκρήξεις μέσα στον σταθμό καθώς εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί. Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί τόσο οι τοπικές αρχές της Νέας Υόρκης όσο και ο πρόεδρος Μπάιντεν. Στα σχολεία της περιοχής απαγορεύεται η μετακίνηση, και όσοι μαθητές βρίσκονταν στις τάξεις θα παραμείνουν εκεί.

@POTUS has been briefed on the latest developments regarding the New York City subway shooting. White House senior staff are in touch with Mayor Adams and Police Commissioner Sewell to offer any assistance as needed. — Jen Psaki (@PressSec) April 12, 2022

Σκληρές εικόνες

🚨 Breaking: 6 reportedly injured in possible shooting at Sunset Park subway station in Brooklyn, New York. Explosives devices were also found according to NYPD. pic.twitter.com/kHm8ooYNS8 — Real Mac Report (@RealMacReport) April 12, 2022

Αναζητούν έναν άνδρα

Την ίδια στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε ΜΜΕ υπάρχουν αναφορές για ένα άτομο που πυροβόλησε μέσα στον υπόγειο σταθμό του Μπρούκλιν φορώντας στολή εργαζομένου.

Ειδικότερα το NBC, επικαλούμενο αξιωματούχους, αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι δέχτηκαν πυροβολισμούς στο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια ώρας αιχμής την Τρίτη και βρέθηκαν «αρκετοί μη πυροδοτημένοι μηχανισμοί».

Ένας άνδρας, που πιθανόν φορούσε ρούχα που έμοιαζαν με ρούχα εργαζόμενου στον σταθμό, εντοπίστηκε να πετάει μια συσκευή στον σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν πριν ανοίξει πυρ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Κάποιοι από τους τραυματισμένους επιβάτες κατάφεραν να διαφύγουν πηδώντας σε ένα τρένο, αναφέρει ακόμα το δημοσίευμα.

Οι επιβάτες καλούνταν να απομακρυνθούν από την 36η οδό και την 4η Λεωφόρο στη συνοικία Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Breaking News: Several people were shot on a Brooklyn subway platform during the Tuesday morning commuter rush, officials said. The attack occurred at the 36th Street station in Sunset Park. https://t.co/NiP843NRwx — The New York Times (@nytimes) April 12, 2022

Οι αστυνομικές αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν ενεργά εκρηκτικά «προς το παρόν» στο σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν. «Αρκετοί μη πυροδοτημένοι μηχανισμοί» βρέθηκαν νωρίτερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Οι μάρτυρες ενθαρρύνονται να καλέσουν τις αρχές αν έχουν πληροφορίες, ενώ το αστυνομικό τμήμα ζήτησε από τον κόσμο να μείνει μακριά από την περιοχή γύρω από τον σταθμό της 36ης οδού και της 4ης λεωφόρου στο Σάνσετ Παρκ.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

NYPD investigating possible explosion in Brooklyn subway station during morning rush hour https://t.co/KrVcVZrfsK pic.twitter.com/BsggS6kwAZ — New York Post (@nypost) April 12, 2022