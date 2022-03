Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 26η ημέρα σήμερα και δυστυχώς δεν διαφαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης, γεγονός που ακόμα και σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές κάνει τους πολίτες να αντιδρούν.

Μια τέτοια περίπτωση είναι η Χερσώνα, στην οποία από την πρώτη μέρα της εισβολής των ρωσικών στρατευμάτων πραγματοποιούνται διαδηλώσεις.

Στην εν λόγω πόλη της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται εδώ και μέρες υπό τον έλεγχο των Ρώσων, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα ακόμα μια μια συγκέντρωση, όπως μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax Ukraine.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας όμως «απάντησαν» στην διαδήλωση –σύμφωνα με Interfax Ukraine και διεθνή ΜΜΕ– ανοίγοντας πυρ κατά των άοπλων διαδηλωτών. Οι πυροβολισμοί είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος.

🔴 Russian troops ‘open fire on Ukrainian protesters’: + One hurt after gunfire and stun grenade explosions ring out at Kherson demonstration UKRAINE LATEST: https://t.co/3ushbtJY4C pic.twitter.com/EJWsI3Bk7h — Daily Mail Online (@MailOnline) March 21, 2022

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ρώσοι στρατιώτες αντιδρούν κατά αυτόν τον τρόπο στις διαδηλώσεις, ωστόσο μέχρι στιγμής πυροβολούσαν στον αέρα.

Δείτε εικόνες και βίντεο [προσοχή σκληρές εικόνες]:

Blood on the main square of Kherson. Looks like Russian occupation forces opened fire at a peaceful protest, after dispersing previous ones by shooting in the air and throwing flash-bangs. pic.twitter.com/PdGjoEvEQF — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 21, 2022

I guess #Russia‘s forces in Kherson have now decided to start firing on civilian who oppose them occupying the city. #Ukraine https://t.co/37PgtsDUHs — Matthew Kupfer (@Matthew_Kupfer) March 21, 2022