Τι και αν τις τελευταίες ώρες έμοιαζε σχεδόν δεδομένο πως ο Βίτορ Περέιρα θα αναλάμβανε τη θέση που άφησε κενή ο Ράφα Μπενίτεθ στην Έβερτον; Τι και αν ο Πορτογάλος έχει ήδη μιλήσει με τη διοίκηση των «ζαχαρωτών» και τους έχει μιλήσει για τα σχέδια του;

Φαίνεται πως το deal δεν έχει κλε΄σιει. Και όχι απλώς δεν έχει κλείσει, αλλά μάλλον βρίσκεται και αρκετά μακριά από το να «σφραγιστεί» οριστικά! Την ώρα λοιπόν που οι εξελίξεις τρέχουν, οι οπαδοί της Έβερτον έκαναν γνωστές τις προθέσεις τους και με ένα γκράφιτι έξω από το «Γκούντισον Παρκ», έδειξαν πως θέλουν τον Λάμπαρντ και όχι τον Πορτογάλο.

«Περέιρα έξω, Λάμπαρντ μέσα», έγραψαν χαρακτηριστικά, ζητώντας την απόλυση του Περέιρα ο οποίος δεν έχει προσληφθεί ακόμα! Και μάλιστα, όλα αυτά ενώ ο Περέιρα μίλησε δημοσίως για τις διαπραγματεύσεις και ανέφερε πως η Έβερτον του έχει πει να περιμένει, καθώς εξετάζονται και άλλοι προπονητές αυτή τη στιγμή. Τρομερά πράγματα…

