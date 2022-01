Μια είδηση που σοκάρει έρχεται από τον χώρο του ποδοσφαίρου της Αλβανίας. Πιο συγκεκριμένα έξω από το σπίτι του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας Αρμάντο Ντούκα εξεράγη εκρηκτικός μηχανισμός, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες.

Το συγκερκιμένο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες πριν τις εκλογές για την ηγεσία της ομοσπονδίας. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στην είσοδος της πολυκατοικίας του διαμερίσματός του και ότι «μια ανακριτική μονάδα ερευνά για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του συμβάντος».

Την ώρα της έκρηξης στο σπίτι του Ντούκα βρισκόταν ο γιός του και η γυναίκα του, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε. Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα από την Αλβανία, ο Ντούκα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σύγκρουση με τον δήμαρχο των Τιράνων Έριον Βελιάι για τις επικείμενες εκλογές. Μάλιστα, φέρεται να υπάρχει συνομιλία στην οποία ακούγεται ο Βελιάι να χρησιμοποιεί προσβολές και απειλές… Ο Ντούκα θα είναι υποψήφιος για 6η φορά, με τον Δήμαρχο να τον καταγγέλει για κακοδιαχείριση.

1/2 I strongly condemn the terrorist act in the family of the President of @FSHForg, Mr. Armando Duka and I call on all law enforcement institutions to clarify with transparency this very serious event. pic.twitter.com/50xKynRbWC

