Ο Ουσμάν Κουλιμπαλί σόκαρε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη όταν υπέστη καρδιακό επεισόδιο στον αγώνα της Αλ Γουάκρα με την Αλ Ραγιάν για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ωστόσο χάρη στην έγκυρη επέμβαση τόσο του Χάμες Ροντρίγκες, όσο και των γιατρών ο πρωήν μπακ του Παναθηναϊκού, κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο και πλέον αναρρώνει στο νοσοκομείο.

Η ομάδα του 32χρονου αμυντικού Αλ Ουάκραν και η αντίπαλος στο παιχνίδι που κατέρρευσε Αλ Ραγιάν θέλησαν να δείξουν την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό τους, προς του γιατρούς που κατάφεραν να σώσουν τον Κουλιμπαλί.

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων έκαναν pasillo στο ιατρικό επιτελείο, τους πρόσφεραν λουλούδια και εν συνεχεία όλοι μαζί φωτογραφήθηκαν με τη φανέλα του Κουλιμπαλί για να του δείξουν πως είναι όλοι στο πλευρό του.

James Rodríguez was one of the first players to aid Al-Wakrah’s Ousmane Coulibaly when he suffered a heart attack during Saturday’s game against Al-Rayyan.

Both clubs celebrated medical staff who helped save Coulibaly’s life 🙏

(via @QSL_EN) pic.twitter.com/Owj1qY0QUa

