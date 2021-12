Κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στους Λέικερς και τους Σέλτικς, ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε μία συνομιλία με τους αναπληρωματικούς των «Κελτών», με αφορμή μία φάση που σήκωσε συζήτηση.

Συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για ένα φάουλ που δεν δόθηκε πάνω στον Ντένις Σρέντερ από τον σούπερ σταρ των «λιμνάνθρωπων». Τότε ο Τζέιμς δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί τους την ώρα που το παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη, ώστε να τους εξηγήσει τι είχε συμβεί.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι όσοι βρίσκονταν στον πάγκο των Σέλτικς, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να ακούσουν τα λεγόμενα του Λεμπρόν.

Bron debated this foul call with the Celtics bench 😂 pic.twitter.com/e8Z7blqnYF

