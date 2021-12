Ένα ατύχημα ήταν ο λόγος για την προσωρινή διακοπή στο Grand Prix που διεξάγεται στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Συγκεκριμένα, ο Μικ Σουμάχερ στον 9ο γύρο, έχασε τον έλεγχος της Haas και έτσι έπεσε με ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες, χωρίς ευτυχώς να πάθει απολύτως τίποτα, βγαίνοντας άμεσα από το μονοθέσιο.

Αρχικά, ο αγώνα σταμάτησε ώστε να απομακρυνθεί το μονοθέσιο από την πίστα και να καθαριστεί η άσφαλτος από τα θραύσματα που είχαν πέσει και θα έκαναν πολύ επικίνδυνο το σκηνικό.

Οι αγωνοδίκες έβγαλαν το αυτοκίνητο ασφαλείας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε κόκκινη σημαία για διακοπή, ώστε να επιδιορθωθεί και η μπαριέρα από το ατύχημα.

🚩 RED FLAG (LAP 14/50) 🚩

The race is suspended, as the barrier requires repair#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/BPqlos0TLg

— Formula 1 (@F1) December 5, 2021