Ο πιο δημοφιλής γελοιογράφος του Ιράν, ο Καμπίζ Ντεραμπάχς, διάσημος για τα σατιρικά του σκίτσα για τον σύγχρονο κόσμο, πέθανε από επιπλοκές της Covid-19 σε ηλικία 79 ετών, μετέδωσαν σήμερα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Γεννημένος στην πόλη Σιράζ, στο νότιο Ιράν, ο Καμπίζ Ντεραμπάχς είχε παρουσιάσει τις εικονογραφήσεις του σε πολλές γνωστές εφημερίδες και περιοδικά όπως η New York Times και το Spiegel, καθώς και σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας του.

Ήταν κυρίως γνωστός για τον χαρακτήρα του που αντιπροσώπευε έναν συνηθισμένο άνθρωπο χωρίς πρόσωπο, μια καρικατούρα που σχεδίαζε με μια απλή γραμμή με το μολύβι.

«I wish all in the world speak by one language.I hate borders,l love peace,I hate war,racial discrimation, injustice & environment pollution.I think visually & work visually!Many ppl in the world understand my language & that is a big success but incomplete!» #Kambiz_Derambakhsh https://t.co/z0ToP40szb

— Ali Tehranchi (@AliTehranchi1) November 6, 2021