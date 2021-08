Η στιγμή που κατέρρευσε στο χορτάρι ο Κρίστιαν Έρικσεν είχε προκαλέσει σοκ σε όλο τον πλανήτη, σε μία στιγμή που όλοι μας προσευχηθήκαμε για την ζωή του Δανού παίκτη.

Οι ήρωες εκείνης της ημέρας δεν είναι άλλοι από τους γιατρούς που του έσωσαν την ζωή, αλλά και τον συμπαίκτη του Σίμον Κίαερ, ο οποίος έσπευσε να τον βοηθήσει.

Η UEFA βράβευσε τους παραπάνω πρωταγωνιστές, στα πλαίσια της κλήρωσης των ομίλων για το φετινό Champions League, σε μία συγκινητική στιγμή με όλους τους παρευρισκόμενους να σηκώνονται όρθιοι να χειροκροτήσουν τους ήρωες και φύλακες-αγγέλους του Έρικσεν.

Heroes. Simon Kjær and the medical team that saved Christian Eriksen’s life are the 2021 UEFA President’s Award winners.#UEFAawards pic.twitter.com/3vdmMSQSS9

— UEFA (@UEFA) August 26, 2021