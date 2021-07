Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε και επίσημα την λύση της συνεργασίας της με τον Μπλακ, η οποία κράτησε μόλις έξι μήνες.

Η Ζενίτ είχε κάνει δικό την Μπλακ τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά όπως φαίνεται η συνεργασία τους έληξε άδοξα. Πλέον ο Ταρίκ Μπλακ αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 29χρονος σέντερ είχε αγωνιστεί στο παρελθόν σε Χιούστον Ρόκετς, Λος Άντζελες Λέικερς και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Με την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις 13 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, έχοντας κατά μέσο όρο 5,2 πόντους και 3,5 ριμπάουντ.

👏🏾 We wanna thank @TarikBlack25 for that effort and power!

Dunk It very Much! pic.twitter.com/Slo23l5D8S

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) July 20, 2021