Το πρόβλημα στο δεξί γόνατο του Καουάι Λέοναρντ φαίνεται πως ήταν σοβαρό καθώς οδήγησε τον Αμερικανό φόργουορντ στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Λέοναρντ είχε υποστεί μερική ρήξη χιαστού και η επέμβαση ήταν ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Οι Λος Άντζελες Κλίπερς προχώρησαν σε επίσημη ενημέρωση, χωρίς όμως να καθορίσουν το ακριβές διάστημα απουσίας του 30χρονου φόργουορντ.

Θυμίζουμε πως ο τραυματισμός του προέκυψε στις 14 Ιουνίου, στο τέταρτο παιχνίδι των ημιτελικών της Δυτικής Περιφέρειας απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, με την ομάδα του Λ.Α όμως να καταφέρνει να παίρνει την πρόκριση με 4-2, πριν αποκλειστεί με το ίδιο σκορ από τους Σανς έναν γύρο μετά.

Ο Λέοναρντ μέτρησε την φετινή σεζόν 24,8 πόντους, 6,5 ριμπάουντ και 5,2 ασίστ, ταλαιπωρήθηκε όμως πάλι από διάφορες ενοχλήσεις, με τον Αμερικανό να μην έχει αγωνιστεί ποτέ σε πάνω από 74 παιχνίδια κανονικής περιόδου στην καριέρα του.

Στο συμβόλαιό του υπάρχει η επιλογή να μείνει ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι αν το θελήσει και από την απόφασή του κρίνεται το μέλλον και ο σχεδιασμός των Κλίπερς.

