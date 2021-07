Μπαρτσελόνα και Κόρεϊ Χίγκινς θα συνεχίσουν μαζί για άλλα τρία χρόνια.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα παραμείνει κάτοικος Βαρκελώνης μέχρι το 2024. Ήρθε στους Μπλαουγκράνα το 2019, μετά από τέσσερις σεζόν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπου κατέκτησε μεταξύ άλλων την Ευρωλίγκα του 2016 και του 2019.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο Χίγκινς πανηγύρισε το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ισπανίας, ενώ έφτασε και στον τελικό της Ευρωλίγκας. Στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μέτρησε 13,1 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ, ενώ στη Λίγκα Εντέσα είχε 10,5 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ.

Δείτε την ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

📸Les imatges de la signatura més desitjada

📸Las imágenes de la firma más deseada

📸The images of the most desired signature @chiggins11 pic.twitter.com/HVasG5dtf1

— 🏆 Barça Basket 🏆 (@FCBbasket) July 5, 2021