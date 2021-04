Ο Μέισον Μάουντ σημείωσε ένα καταπληκτικό γκολ στο 32ο λεπτό της συνάντησης με την Πόρτο στη Σεβίλλη και δίνει έως τώρα το προβάδισμα στην Τσέλσι.

Ο Μάουντ έγραψε ιστορία με το γκολ που σημείωσε, αφού έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Τσέλσι που σκοράρει σε νοκ άουτ παιχνίδι. Σε ηλικία 22 ετών και 87 ημερών.

Το σουτ του Μάουντ, μάλιστα, ήταν μόλις το πρώτο των μπλε στο παιχνίδι με την Πόρτο.

Δείτε το γκολ:

22 – Mason Mount has become @ChelseaFC‘s youngest ever goalscorer in a UEFA Champions League knockout match (22y 87d). His goal was from the Blues’ first shot of the evening. Emergence. pic.twitter.com/9Ejz4sr2Is

— OptaJoe (@OptaJoe) April 7, 2021