Τον περασμένο Σεπτέμβριο ακούστηκε για πρώτη φορά πως η νεοσύστατη καλιφορνέζικη εταιρία Exosonic συνεργαζόταν με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ για την ανάπτυξη ενός υπερηχητικού αεροπλάνου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως Air Force One.

Τώρα για πρώτη φορά κυκλοφορούν εικόνες που δείχνουν την πιθανή εμφάνιση του εσωτερικού του αεροσκάφους.

Το 31 επιβατών τζετ έχει πολυτελή δερμάτινα και δρύινα εξαρτήματα και ιδιωτικές σουίτες για εργασία και ανάπαυση.

#Supersonic Air Force One? Renderings show cabin interior of #US presidential jet that could fly at nearly twice the speed of sound designed by Exosonic The presidential plane is a 31-passenger version of the company’s concept for a 70-passenger commercial jet. pic.twitter.com/6DXpwxXGMV

— Hans Solo (@thandojo) April 3, 2021