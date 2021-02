Τη δύναμη που έχει το μολύβι ανέδειξε, μέσα από μια σειρά συγκινητικών έργων γραφιστικής τέχνης του Owen Gent, μια καινούργια καμπάνια για τη Διεθνή Αμνηστία.

Με επικεφαλής το καναδικό στούντιο Cossette, η καμπάνια σχεδιάστηκε για τη «Write for Rights», την ετήσια προσπάθεια της Διεθνούς Αμνηστίας να βγουν από τη φυλακή συνάνθρωποί μας που φυλακίστηκαν άδικα.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η προσπάθεια αυτή αποδείχτηκε εξαιρετικά επιτυχής, σε ποσοστό 75%, καθώς συνέβαλε στην αποφυλάκιση 127 ανθρώπων

Στα τέσσερα έργα γραφιστικής τέχνης του με έδρα το Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου καλλιτέχνη, ένα υπερμέγεθες μολύβι υποκαθιστά το φως ενός προβολέα στον εξωτερικό περιμετρικό τοίχο μιας φυλακής (στο έργο «Writing Frees the Innocent»), το φλας μιας φωτογραφικής μηχανής (στο έργο «Writing Defends Freedom of the Press»), τα απόνερα από μια βάρκα με πρόσφυγες (στο έργο «Writing Saves Refugees») και τον ήχο από ένα μεγάφωνο (στο έργο «Writing Carries Their Voice»).

Οι εύστοχες αποδόσεις γραφιστικής τέχνης λειτουργούν σύμφωνα με το ΑΠΕ «ως υπενθύμιση ότι ακόμη και η μικρότερη χειρονομία μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο – μπορεί να αλλάξει ζωές», όπως τονίζουν από το στούντιο Cossette.