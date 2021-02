Όσοι αγαπούν να συναρμολογούν με κυβάκια μπορούν πλέον να αναδημιουργήσουν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα παγκοσμίως έργα ζωγραφικής, το αριστούργημα «Έναστρη Νύχτα» που ολοκλήρωσε ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ το 1889.

«Μια μέρα, έπαιζα με αυτά τα κυβάκια και συνειδητοποίησα ότι στοιβάζοντας πλάκες LEGO, σε τυχαία διαστήματα, έδειχνε να μοιάζει πολύ με τις εμβληματικές κινήσεις του πινέλου του Βαν Γκογκ» είπε ο Cheng στον ιστότοπο LEGO Ideas.

vincent van gogh’s starry night is being turned into a 1,552-piece LEGO sethttps://t.co/xUp6ON5a2S pic.twitter.com/7cq7xXHrHq

— designboom (@designboom) February 14, 2021