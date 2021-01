Ένα βίντεο που δημοσίευσε πρόσφατα στο Twitter η Κιμ Καρντάσιαν, έγινε αφορμή για να πάρει το internet φωτιά.

Συγκεκριμένα η Κιμ Καρντάσιαν δέχτηκε διαδικτυακά πυρά από χρήστες στο Twitter που κατηγόρησαν τη διάσημη τηλεπερσόνα για blackfishing.

Το blackfishing είναι ένας πρόσφατα επινοημένος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που κατηγορείται ότι προσποιείται ότι είναι μαύρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας μακιγιάζ, προϊόντα μαλλιών και σε ορισμένες περιπτώσεις, χειρουργική επέμβαση για να αλλάξει δραστικά την εμφάνισή του.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 40χρονη τουίταρε ένα βίντεο της που φορούσε ένα καφέ total look ενώ συνόδεψε την ανάρτησή της, με μια καφέ καρδιά.

Ωστόσο, πολλοί παρατήρησαν το χρώμα του χεριού της διάσημης τηλεπερσόναςν, το οποίο φάνηκε να είναι πολύ πιο ανοιχτόχρωμο και να μην ταιριάζει με το υπόλοιπο σώμα της.

Το βίντεο των 6 δευτερολέπτων, το οποίο προβλήθηκε πάνω από 5,5 εκατομμύρια φορές, πλημμύρισε από θυμωμένες αντιδράσεις, καθώς οι τουιτεράδες έγιναν έξαλλοι με το blackfishing της Κιμ Καρντάσιαν.

Ενώ ορισμένοι την κατηγόρησαν για blackfishing – έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που προσποιείται ότι είναι μαύρος ή μικτής φυλής στα κοινωνικά μέσα – άλλοι δήλωσαν ότι η Κιμ, αρνήθηκε το πραγματικό της χρώμα.

Κάποιοι κατηγόρησαν επίσης την Κιμ Καρντάσιαν ότι παραπλανούσε τους ανθρώπους ενώ προωθούσε τα προϊόντα μακιγιάζ, συγκρίνοντας τα χέρια της – ένα με και ένα χωρίς μακιγιάζ.

«My hands are always pale.» Kim, you’re a white woman. pic.twitter.com/IA5TVfEZrH — Your Grace ✨ (@Sancityx) January 14, 2021

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές αντιδράσεις στο viral tweet της Καρντάσιαν:

it’s the face to hand ratio for me… her hands look cold & uncooked — SASHA JT OBAMA (@__lilSB) January 13, 2021

She’s so in denial of her true color of her Skin 😬 pic.twitter.com/ICYxTj8M0n — Willsee (@WillsTrucco) January 13, 2021

U must be stopped I’m sorry pic.twitter.com/RV2wMVsJDe — 824k_Jr ✪ (@824kJr) January 13, 2021

You forgot to tan your hand https://t.co/4wLcpBDzSs — bbychas (@bbychas1) January 14, 2021