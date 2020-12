Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) έδωσε το πράσινο φως για το εμβόλιο της Pfizer μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής.

This is 🇪🇺 moment: we are one step closer to a safe & effective #COVID19 vaccine. @EMA_News has recommended a conditional marketing authorisation for #BioNTech @pfizer vaccine. @EU_Commission & Member States will now proceed with urgency. #SafeVaccines #StrongerTogether pic.twitter.com/FVl4E4Z2fg

«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μόλις εξέδωσε μια θετική επιστημονική γνώμη σχετικά με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech. Τώρα θα δράσουμε γρήγορα. Περιμένω από την Κομισιόν μια απόφαση μέχρι το βράδυ», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!

The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.

Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020