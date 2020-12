Ευχάριστα νέα στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο Τζόσουα Κίμιχ συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του μετά την επέμβαση και επέστρεψε στις ατομικές προπονήσεις.

Ο Γερμανός διεθνής είχε τραυματιστεί στο ντέρμπι της Μπάγερν με την Ντόρτμουντ στις 7 Νοεμβρίου και αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο.

Παρότι υπήρχαν φόβοι για ρήξη χιαστού, ο 25χρονος υπέστη ρήξη μηνίσκου, έχει χειρουργηθεί και θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση από το 2021. Οι Βαυαροί δημοσίευσαν ένα βίντεο που δείχνει τον 25χρονο να επιστρέφει στο γήπεδο και να προπονείται μόνος του.

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες:

Joshua Kimmich has resumed running on the pitch for the first time since his knee surgery. pic.twitter.com/8lLbf71yFr

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 30, 2020