Ευρωπαϊκή διάσταση αποκτά η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καθώς ορίστηκε εκπρόσωπός της στις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα, ο Σάκης Ιωαννίδης, πρώην Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και

υποψήφιος Βουλευτής της ΝΔ στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών πήρε το «εισιτήριο» για τη βελγική πρωτεύουσα καθώς ορίστηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Η εισήγηση έγινε από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και η επιλογή από το Υπουργείο Οικονομικών μετά την έγκριση του Μαξίμου.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι όργανο της ΕΕ, το οποίο γνωμοδοτεί, συμβουλεύει και προτείνει πάνω σε θέματα οικονομικά και κοινωνικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τους πολίτες της. Ειδικά λόγω της οικονομικής ύφεσης εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 και της κατανομής των πόρων από το ταμείο ανάκαμψης στις Χώρες της ΕΕ, ο ρόλος της Επιτροπής είναι κομβικός.

Ο Σάκης Ιωαννίδης που κατέγραψε εντυπωσιακό αριθμό ψήφων (17.000 σταυρούς) και καταγάγει ως 1ος επιλαχών στην πρώτη του φορά ως υποψήφιος στο Βόρειο Τομέα στις περασμένες εκλογές, είναι οικονομολόγος με σπουδές στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Master of Arts (MA) in Local and Regional AdministraSon and Local Government, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια είναι μέλος του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδα

