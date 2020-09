Με ένα βίντεο στα social media η Γουότφορντ αποχαιρέτησε τον Χοσέ Χολέμπας.

Ο έμπειρος μπακ, που επέστρεψε στον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε για πέντε χρόνια στη βρετανική ομάδα, έχοντας 124 συμμετοχές με 5 γκολ και 44 κίτρινες κάρτες.

Στο βίντεο που δημιούργησαν οι «σφήκες» και δημοσίευσαν το μεσημέρι της Τετάρτης για τον 35χρονο αριστερό μπακ, μεταξύ άλλων μιλούν πρώην συμπαίκτες του, όπως είναι ο Ιγκάλο που αγωνίζεται πλέον στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και η σύζυγός του.

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της βρετανικής ομάδας ανέβηκε κείμενο – αφιέρωμα για τον Χοσέ Χολέμπας, με το οποίο η Γουότφορντ αποχαιρετά τον έμπειρο μπακ και του εύχεται τα καλύτερα για το μέλλον. «Μετά από πέντε χρόνια αποχωρεί από το «Vicarage Road» και όλοι στην Γουότφορντ του ευχόμαστε τα καλύτερα», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της.

Δείτε το βίντεο της βρετανικής ομάδας

💛 Farewell José Holebas, a character both on and off the pitch.

But he does love a moan, just ask this lot… pic.twitter.com/UGJLrmf8Uu

— Watford Football Club (@WatfordFC) September 9, 2020