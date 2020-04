To όνομα της Εμιλι Μέιτλις, παρουσιάστριας της εκπομπής Newsnight του BBC έγινε viral μέσα σε ένα 24ωρο.

Kι αυτό γιατί η δημοσιογράφος άσκησε ανοιχτά κριτική σε αξιωματούχους της βρετανικής κυβέρνησης για τις φράσεις που χρησιμοποιούν όταν αναφέρονται στον κοροναϊό.

Σε ένα βίντεο που έχει κοινοποιηθεί εκατοντάδες φορές στα social media, η δημοσιογράφος ακούγεται να σχολιάζει αρνητικά τον ισχυρισμό της κυβέρνησης πως όποιος «δίνει μάχη μπορεί να κερδίσει τον κοροναϊό».

Η Μέιτλος χαρακτηριστικά είπε: «Η γλώσσα που χρησιμοποιείται γύρω από τον κοροναϊό συχνά αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη. Δεν ξεπερνάς την αρρώστια μόνο αν είσαι δυνατός χαρακτήρας, ό,τι κι αν μας λένε οι συνάδελφοι του πρωθυπουργού».

Προφανώς η παρουσιάστρια αναφερόταν στα λεγόμενα του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, Ντομινίκ Ρααμπ, ο οποίος είπε πρόσφατα πως ο Μπόρις Τζόνσον θα συνέλθει σίγουρα επειδή είναι «μαχητής».

Η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος του BBC τόνισε πως είναι μύθος πως ο «κοροναϊός δεν γνωρίζει από τάξεις και ότι χτυπά το ίδιο φτωχούς και πλούσιους».

“This is a health issue with huge ramifications for social welfare, and it’s a welfare issue with huge ramifications for public health.”

