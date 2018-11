Δραματικές σκηνές εξελίσσονται στη Τζακάρτα της Ινδονησίας όπου τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν μετά τη συντριβή και βύθιση του Boeing 737 της εταιρείας Lion Air.

Οι διασώστες συνεχίζουν να ανασύρουν από τη θάλασσα σορούς και προσωπικά αντικείμενα επιβατών της μοιραίας πτήσης, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό της ατράκτου.

Οι Αρχές ελπίζουν να μπορέσουν να ανακτήσουν το συντομότερο τα «μαύρα» κουτιά, που είναι απολύτως απαραίτητα για να εξιχνιαστεί το γιατί ένα ολοκαίνουργιο, προηγμένο αεροσκάφος, έπεσε λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του.

«Ελπίζουμε ότι σήμερα το πρωί θα καταφέρουμε να βρούμε (…) την άτρακτο», ή το κύριο μέρος των συντριμμιών, εξήγησε ο Σεργιάντο Τιαχιόνο, επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών της Ινδονησίας, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Πρόσθεσε ότι ακόμα ένα υποβρύχιο ακουστικό μέσο αναπτύχθηκε στην περιοχή στην προσπάθεια για να βρεθεί το κύριο τμήμα του αεροπλάνου.

