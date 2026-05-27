UEFA Conference League: Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο κοντράρονται στον τελικό για μια θέση στην Ιστορία

Στη Red Bull Arena της Λειψίας διεξάγεται το βράδυ της Τετάρτης (27/5, 22:00 / ΑΝΤ1 και Cosmote Sport 1) ο μεγάλος τελικός του Conference League 2025-26, ανάμεσα στην αγγλική Κρίσταλ Πάλας και την ισπανική Ράγιο Βαγιεκάνο. Και για τις δύο ομάδες είναι φυσικά ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός της ιστορίας τους.

Αν η Πάλας είναι αυτή που κατακτήσει το τρόπαιο, θα γίνει η 3η αγγλική ομάδα που το κατακτά μετά τις Γουέστ Χαμ (2023) και Τσέλσι (2025), ενώ αν η Ράγιο στεφθεί Κυπελλούχος θα γίνει μόλις η πρώτη ισπανική. Σημειώνεται φυσικά ότι η μοναδική ομάδα εκτός ευρωπαϊκού Big-5 που έχει πανηγυρίσει τον τίτλο του Conference είναι ο Ολυμπιακός το 2024, ενώ η πρώτη χρονικά κούπα, το 2022, είχε καταλήξει στην ιταλική πρωτεύουσα και τη Ρόμα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως και για τους δύο μονομάχους, αυτό το τρόπαιο θα είναι και η τελευταία τους ευκαιρία να εξασφαλίσουν την έξοδο στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν, αφού η Πάλας τερμάτισε 15η στην Premier League και η Ράγιο 8η στη La Liga, χάνοντας οριακά τα εισιτήρια.

Ένας τελικός Conference για μια θέση στην Ιστορία

Πάντως στο φετινό Conference, τόσο οι Άγγλοι όσο και οι Ισπανοί πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις και δίκαια βρίσκονται φυσικά σε αυτό τον τελικό όπου αμφότεροι θα προσπαθήσουν να γράψουν Ιστορία, ως νέοι κάτοχοι ευρωπαϊκού τροπαίου.

Η μεν Πάλας βρέθηκε στη διοργάνωση αυτή λόγω του… υποβιβασμού από το Europa League λόγω των κανονισμών της UEFA και υπό τις οδηγίες του Αυστριακού Όλιβερ Γκλάσνερ που αποχαιρετά την ομάδα του μετά το φινάλε της σεζόν, έκανε τεράστια βήματα προόδου. Πρώτα κατέκτησε τους πρώτους της τίτλους, το περσινό Κύπελλο Αγγλίας και το Community Shield 2025 και τώρα ετοιμάζεται και για μια ευρω-κούπα. Ο Γκλάσνερ μάλιστα έχει εμπειρία από κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου, όταν το 2022 πήρε το Europa League ως προπονητής της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Από την άλλη πλευρά, η Ράγιο από τις… γειτονιές της Μαδρίτης, βρίσκεται και αυτή μπροστά σε μια ιστορική περίσταση. Αφού εξασφάλισε πέρσι την επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 25 χρόνια, τώρα ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα. Ένας σύλλογος με βάση οπαδών από την εργατική τάξη και που ακόμη ζει μέσα στον ρομαντισμό μιας άλλης εποχής και μια ομάδα που αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Βάσκου Ίνιγκο Πέρεθ, μόνο εύκολο εμπόδιο δεν θα είναι για την σαφώς ακριβότερη και ποιοτικότερη ομάδα της Premier League. Η Ράγιο, που στο δρόμο για τον τελικό αυτόν απέκλεισε και την ΑΕΚ, είναι μια ομάδα σκληρή αλλά που έχει αποδείξει ότι μπορεί να βάλει τη μπάλα κάτω και να παίξει. Αν φτάσει να επιστρέψει στη γειτονιά του Βαγιέκας με ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, θα αποτελέσει σίγουρα και μια από τις πιο ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες!