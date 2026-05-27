Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
27.05.2026 | 08:53
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
UEFA Conference League: Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο κοντράρονται στον τελικό για μια θέση στην Ιστορία
Conference League 27 Μαΐου 2026

Το βράδυ της Τετάρτης στη Red Bull Arena της Λειψίας κρίνεται ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Ράγιο Βαγιεκάνο ο επόμενος, νέος, κάτοχος του Conference League.

Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Στη Red Bull Arena της Λειψίας διεξάγεται το βράδυ της Τετάρτης (27/5, 22:00 / ΑΝΤ1 και Cosmote Sport 1) ο μεγάλος τελικός του Conference League 2025-26, ανάμεσα στην αγγλική Κρίσταλ Πάλας και την ισπανική Ράγιο Βαγιεκάνο. Και για τις δύο ομάδες είναι φυσικά ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός της ιστορίας τους.

Αν η Πάλας είναι αυτή που κατακτήσει το τρόπαιο, θα γίνει η 3η αγγλική ομάδα που το κατακτά μετά τις Γουέστ Χαμ (2023) και Τσέλσι (2025), ενώ αν η Ράγιο στεφθεί Κυπελλούχος θα γίνει μόλις η πρώτη ισπανική. Σημειώνεται φυσικά ότι η μοναδική ομάδα εκτός ευρωπαϊκού Big-5 που έχει πανηγυρίσει τον τίτλο του Conference είναι ο Ολυμπιακός το 2024, ενώ η πρώτη χρονικά κούπα, το 2022, είχε καταλήξει στην ιταλική πρωτεύουσα και τη Ρόμα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως και για τους δύο μονομάχους, αυτό το τρόπαιο θα είναι και η τελευταία τους ευκαιρία να εξασφαλίσουν την έξοδο στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν, αφού η Πάλας τερμάτισε 15η στην Premier League και η Ράγιο 8η στη La Liga, χάνοντας οριακά τα εισιτήρια.

Ένας τελικός Conference για μια θέση στην Ιστορία

Πάντως στο φετινό Conference, τόσο οι Άγγλοι όσο και οι Ισπανοί πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις και δίκαια βρίσκονται φυσικά σε αυτό τον τελικό όπου αμφότεροι θα προσπαθήσουν να γράψουν Ιστορία, ως νέοι κάτοχοι ευρωπαϊκού τροπαίου.

Η μεν Πάλας βρέθηκε στη διοργάνωση αυτή λόγω του… υποβιβασμού από το Europa League λόγω των κανονισμών της UEFA και υπό τις οδηγίες του Αυστριακού Όλιβερ Γκλάσνερ που αποχαιρετά την ομάδα του μετά το φινάλε της σεζόν, έκανε τεράστια βήματα προόδου. Πρώτα κατέκτησε τους πρώτους της τίτλους, το περσινό Κύπελλο Αγγλίας και το Community Shield 2025 και τώρα ετοιμάζεται και για μια ευρω-κούπα. Ο Γκλάσνερ μάλιστα έχει εμπειρία από κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου, όταν το 2022 πήρε το Europa League ως προπονητής της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Από την άλλη πλευρά, η Ράγιο από τις… γειτονιές της Μαδρίτης, βρίσκεται και αυτή μπροστά σε μια ιστορική περίσταση. Αφού εξασφάλισε πέρσι την επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 25 χρόνια, τώρα ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα. Ένας σύλλογος με βάση οπαδών από την εργατική τάξη και που ακόμη ζει μέσα στον ρομαντισμό μιας άλλης εποχής και μια ομάδα που αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Βάσκου Ίνιγκο Πέρεθ, μόνο εύκολο εμπόδιο δεν θα είναι για την σαφώς ακριβότερη και ποιοτικότερη ομάδα της Premier League. Η Ράγιο, που στο δρόμο για τον τελικό αυτόν απέκλεισε και την ΑΕΚ, είναι μια ομάδα σκληρή αλλά που έχει αποδείξει ότι μπορεί να βάλει τη μπάλα κάτω και να παίξει. Αν φτάσει να επιστρέψει στη γειτονιά του Βαγιέκας με ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, θα αποτελέσει σίγουρα και μια από τις πιο ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες!

  • Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ANT1 αλλά και το Cosmote Sport 1.
  • Διαιτητής του αγώνα είναι ο 44χρονος Ιταλός, Μαουρίτσιο Μαριάνι.

Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου»
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Conference League 07.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 07.05.26

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση
Πολιτική προστασία 27.05.26

Υποβολή πρότασης του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση.

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

«Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα» σύμφωνα με τον Δήμο Τρικκαίων.

Άνδρος: Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε αφιέρωμα των βρετανικών Times
«Διαφορετική γοητεία» 27.05.26

Στο αφιέρωμα της εφημερίδας The Times, συμπεριλαμβάνεται η Άνδρος στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026 και υπογραμμίζεται η ηρεμία και το εύρος επιλογών που προσφέρει

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 27.05.26

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Ντοκιμαντέρ 27.05.26

Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση – «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»
Συκοφαντική δυσφήμιση 27.05.26

Σε μήνυση κατά του υπουργού Υγείας προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις δημόσιες δηλώσεις του πρώτου για το περιβόητο ακίνητο - «Σκόπιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων»

Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Υπομονή 27.05.26

Αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας - Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες

Το Ιράν προειδοποιεί με αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις – Το Ισραήλ σκότωσε 31 ανθρώπους στον Λίβανο
Στο κόκκινο η ένταση 27.05.26

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία έπειτα από τις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Ιράν. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα αμυνθεί ενώ στον Λίβανο, βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους

ΗΠΑ: Αγνοούνται εννέα άνθρωποι μετά τη φονική διαρροή χημικών σε εργοστάσιο χάρτου στην πολιτεία Ουάσινγκτον
Πολλοί τραυματίες 27.05.26

To δυστύχημα σημειώθηκε στο Λόνγκβιου των ΗΠΑ στα βορειοδυτικά της χώρας, όταν προκλήθηκε ρήξη στη δεξαμενή χημικών χωρητικότητας 80.000 γαλονιών, η οποία ήταν γεμάτη κατά περίπου 60%

inMore.com 27.05.26

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
«Πάμε όλοι μαζί» 27.05.26

Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Πολιτική 27.05.26

Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

