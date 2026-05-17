newspaper
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας
Πολιτική Γραμματεία 17 Μαΐου 2026, 08:00

Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε λύπη και οργή για την ακρίβεια που αποτελεί το υπ. αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας. Παρ' όλα αυτά δεν έκανε καμία αυτοκριτική για την καθολική αποτυχία του να την ελέγξει.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
A
A
Vita.gr
Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ιστορικά δεν έχει αποδειχθεί ότι η Μαρία Αντουανέττα είπε την περίφημη ρήση απευθυνόμενη στον πεινασμένο γαλλικό λαό «ας φάνε παντεσπάνι αν δεν έχουν ψωμί». Η Ιστορία ωστόσο κατέγραψε τη δήλωση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της χώρας την τελευταία επταετία, πως αισθάνεται «οργισμένος αλλά και λυπημένος» που η ακρίβεια «ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών».

Κοροϊδία

Αναρωτιέται κανείς, αν αισθάνεται έτσι ο κ. Μητσοτάκης τι πρέπει να νοιώθει ο μέσος Έλληνας που βιώνει αυτή την κατάσταση. Η λέξη «κοροϊδία» ίσως είναι η ελάχιστη δυνατή που να μπορεί να περιγράψει την κατάσταση. Κι αυτό επειδή αν δούμε όλες τις μετρήσεις και όλα τα στοιχεία από το 2019 έως σήμερα, η κυβέρνηση της ΝΔ απέτυχε παταγωδώς να ελέγξει την ακρίβεια και το κόστος ζωής. Κατά συνέπεια τα κροκοδείλια δάκρυα του πρωθυπουργού μόνο τους συνέδρους της ΝΔ μπορούν να συγκινήσουν και τα πετσοκομμένα ποσοστά της, όπως καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις.

Για να είμαστε ακριβείς δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός αναφέρεται στο ζήτημα της ακρίβειας. Αυτή τη φορά έδωσε έναν πιο δραματικό-προσωπικό τόνο, ωστόσο τον θυμόμαστε να λέει ότι «το σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβό» (από το βήμα της ΔΕΘ το 2023), ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ σχεδόν πάντα επικαλείται τις διεθνείς συνθήκες προκειμένου να δικαιολογήσει την ακρίβεια στη χώρα μας, στην ίδια ΔΕΘ του 2023 έλεγε πως  «η ακρίβεια είναι παγκόσμιο φαινόμενο αλλά και αυτό δεν είναι δικαιολογία».

Την επόμενη χρονιά, στη ΔΕΘ του 2024 ο κ. Μητσοτάκης είχε δει… μείωση των τιμών παρά το γεγονός ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είχαν το ζήτημα της ακρίβειας ως πρώτο πρόβλημα -και μάλιστα με διαφορά- στην καθημερινότητα των πολιτών. Και προφανώς το ζήτημα της ακρίβειας δεν αφορούσε μόνο το κόστος διατροφής αλλά και στέγασης, ενεργειακής κάλυψης κλπ.

Τι λένε τα στοιχεία

Ας δούμε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί την τελευταία επταετία με αριθμούς και ποσοστά ώστε να διαπιστώσουμε πόσο ευημερούν οι άνθρωποι και όχι τα νούμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (2025), από το 2019 οι αυξήσεις στα τρόφιμα στη χώρα μας αγγίζουν το 30%. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες αυξήσεις έχουν σημειωθεί και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. (π.χ. Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία κ.α.), ωστόσο οι μισθοί εκεί είναι εντελώς διαφορετικοί από της Ελλάδας.

Σε σχέση με τη στέγαση τα στοιχεία της Eurostat είναι ακόμη πιο απογοητευτικά για τη χώρα μας. Αφενός υπάρχει αλματώδης αύξηση 49% στις τιμές των ενοικίων, ειδικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τουριστικές περιοχές, αφετέρου βρισκόμαστε στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά σε καθυστερήσεις ενοικίων, λογαριασμών κοινής ωφελείας και δανείων, με ποσοστό 43%.

Εκεί όμως που οι αυξήσεις έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο είναι στον τομέα της ενέργειας. Από το 2019 και μετά η χώρα βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις ακριβότερες χώρες της Ε.Ε. με τις αυξήσεις, ειδικά σε περιόδους κρίσεων να έφτασαν το 70%!

Στοιχεία της αγοράς ενέργειας στην Ε.Ε. για το διάστημα 2019-2025. Η Ελλάδα βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις τιμών.

Το βασικό συμπέρασμα από τις επίσημες μετρήσεις είναι ότι: οι αυξήσεις σε βασικές ανάγκες ήταν πολύ μεγαλύτερες από την αύξηση εισοδημάτων, η μεσαία τάξη και οι χαμηλόμισθοι πιέστηκαν ιδιαίτερα, η Ελλάδα παρέμεινε από τις πιο επιβαρυμένες χώρες της Ευρώπης ως προς το διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με το κόστος ζωής.

Η εύκολη δικαιολογία

Για όλα τα ανωτέρω η μόνιμη επωδός-δικαιολογία που προβάλλει η κυβέρνηση είναι πως η κρίση είναι εισαγόμενη. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έχει να καταφέρει να πείσει γιατί η χώρα μας πληρώνει πολύ πιο ακριβά ρεύμα σε σχέση με άλλες χώρες ή γιατί η χώρα μας κατέγραψε τόσο υψηλό κόστος ζωής σε σχέση με τα εισοδήματα των πολιτών.

Η αδυναμία ελέγχου της αγοράς, η υπερφορολόγηση μέσω έμμεσων φόρων, η ανοχή σε πρακτικές αισχροκέρδειας και η απουσία ουσιαστικής στρατηγικής συνέβαλαν καθοριστικά στη σημερινή κατάσταση. Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε την έννοια της «εισαγόμενης κρίσης» ως πολιτική ασπίδα για να αποκρύψει τις δικές της ευθύνες. Και βέβαια τα διαφόρων ειδών επιδόματα ή αλλιώς pass ήταν απλώς ένα πασάλειμμα και όχι ουσιαστική πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης.

Ποιος δεν θυμάται το περιβόητο «Καλάθι του Νοικοκυριού» που παρουσιάστηκε ως η μεγάλη μεταρρύθμιση που θα συγκρατούσε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ποιος δεν θυμάται τις θριαμβολογίες του Άδωνι Γεωργιάδη που ως αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης έλεγε πως «οι πολίτες βλέπουν ήδη μειώσεις τιμών» και ταυτόχρονα αλλού δήλωνε ότι «η αγορά αυτορυθμίζεται!», και ότι «δεν υπάρχει αισχροκέρδεια, οι τιμές ανέβηκαν από τον πληθωρισμό. Η άνοδος του πληθωρισμού δεν είναι αποτέλεσμα αισχροκέρδειας, οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους».

Όταν ανακάλυπταν την αισχροκέρδεια που… δεν υπήρχε

Επειδή όμως μιλάμε για τον… Άδωνι Γεωργιάδη, όταν τον βόλευε μιλούσε για αισχροκέρδεια προαναγγέλλοντας σειρά προστίμων. «Ασφαλώς και υπάρχουν φαινόμενα αισχροκέρδειας», έλεγε σε συνέντευξή του στον Παραπολιτικά FM ο Άδωνις Γεωργιάδης και «γι’ αυτό και έχουμε βάλει αυτά τα πρόστιμα και είναι πολλά. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε πάρα πολλά πρόστιμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσους ελέγχους κάνουμε κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μέρα που δεν είμαστε όλοι στο δρόμο για ελέγχους, σε λίγο θα κάνω και εγώ».

Εν ολίγοις η αντιμετώπιση το θέματος από την κυβέρνηση στην πραγματικότητα εξελίχθηκε σε μια επικοινωνιακή άσκηση διαχείρισης εντυπώσεων. Οι πολίτες είδαν προϊόντα να αλλάζουν συσκευασίες, ποσότητες και μάρκες, ενώ οι συνολικές δαπάνες στο ταμείο συνέχισαν να αυξάνονται.

Με απλά λόγια ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοίραζε Food Pass, Market Pass, Fuel Pass και Power Pass, παραδεχόμενος έμμεσα ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος. Αντί να μειώσει ουσιαστικά τη φορολογία στα βασικά αγαθά, να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να χτυπήσει τις στρεβλώσεις της αγοράς, επέλεξε τη λογική των προσωρινών επιδομάτων.

Πως ξέφυγε η κατάσταση

Παραδοσιακά το ζήτημα της ακρίβειας συγκαταλεγόταν στα λεγόμενα οικονομικά θέματα. Πλέον, επτά χρόνια μετά έχει εξελιχθεί με τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Κάπως έτσι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η πίεση στο σούπερ μάρκετ, στα ενοίκια, στο ρεύμα και στη συνολική καθημερινότητα έχει επηρεάσει βαθιά την κοινωνική ψυχολογία και τη στάση των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση. Το εντυπωσιακό είναι πως ενώ ο κ. Μητσοτάκης έχει πολλές φορές αναφερθεί στο πως θα το αντιμετωπίσει, ουδέποτε κατάφερε να το κάνει πράξη.

Κατά συνέπεια γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η μεγαλύτερη αποτυχία της κυβέρνησης δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι βαθιά κοινωνική και πολιτική. Διότι μετά από χρόνια διαβεβαιώσεων ότι «η ακρίβεια αποκλιμακώνεται», οι πολίτες συνεχίζουν να αισθάνονται ότι χάνουν καθημερινά έδαφος.

Τεχνάσματα

Η εμπιστοσύνη προς την πολιτική εξουσία διαβρώθηκε, επειδή οι εξαγγελίες δεν συνοδεύτηκαν από πραγματικά αποτελέσματα. Η κοινωνία κουράστηκε να ακούει για «καλάθια», «pass» και προσωρινές επιδοτήσεις την ώρα που ο μισθός τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας. Όλα αυτά είναι σε γνώση του πρωθυπουργού. Το ερώτημα είναι αν ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει πραγματικά ότι με επικοινωνιακά τεχνάσματα σαν και αυτό που εκστόμισε στο συνέδριο της ΝΔ μπορεί να αντιστρέψει την αρνητική εντύπωση που έχει η κοινωνία στην επιλογή του να βάλει όρια και κανόνες στην αγορά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Business
ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 16.05.26

Χωρίς πολιτικές αβρότητες ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΡ στο συνέδριο της ΝΔ – Τι είπε για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκπροσωπώντας στο συνέδριο ένα αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο ο Γιώργος Λυκοπάντης, στον χαιρετισμό του, άσκησε σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου
Εξελίξεις 16.05.26 Upd: 21:10

Εκτός ΚΟ ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου - Η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Παύλο Πολάκη. Ο λόγος που ο βουλευτής Χανιών βρέθηκε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στη Επιτροπή Δεοντολογίας το θέμα με το ερώτημα της διαγραφής και από το κόμμα.

Σύνταξη
Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά

Ο υπουργός Νίκος Δένδιας στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και συνθήματα

Σύνταξη
Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν

Ο Βασίλης Κικίλιας, από το βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, μίλησε για τις πολιτικές του υπουργείου Ναυτιλίας και τόνισε ότι πρέπει να πείσουμε τους νέους να ξαναστραφούν στα επαγγέλματα της θάλασσας, ενώ υπογράμμισε ότι οι βάσεις και τα θεμέλια της ΝΔ αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν» από κανέναν, στέλνοντσς ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση

Σύνταξη
Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ

Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα»

Σύνταξη
Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω
ΥΠΕΝ 16.05.26

Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δηλώνοντας ότι «δεν θα αφήσει κανέναν πίσω», διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα διυλιστήρια της χώρας

Σύνταξη
Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο

Οι κινήσεις Καραμανλή - Σαμαρά, οι επικείμενες παρεμβάσεις στο συνέδριο των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα της ΝΔ, η πιθανή έκφραση δυσαρέσκειας βουλευτών και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματος φουντώνουν την πίεση του Μαξίμου, η οποία έγινε ορατή στην ομιλία Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

Ετοιμάζονται να ανέβουν στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, στον απόηχο της ομιλίας Μητσοτάκη, ο οποίος εξήγησε τους λόγους που - για τον ίδιο - «πρέπει» η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει μια τρίτη θητεία, χωρίς να πει κουβέντα για τα σκάνδαλα και περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «λυπάται και θυμώνει» με την «εισαγόμενη» ακρίβεια

Σύνταξη
«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα
Έρχεται 16.05.26

«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από σχόλια που αναφέρουν, μεταξύ άλλων, «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα», «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά
Δήλωση Τσουκαλά 16.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές

Το οργανωτικό του κόμματος σε πλήρη λειτουργία, μπαίνουν τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του προέδρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Ολλανδία – Ελλάδα: Ρεβάνς με στόχο την πρόκριση στο Παγκόσμιο για την Εθνική χάντμπολ

Μετά τη νίκη της με 29-27 στη Χαλκίδα, η Εθνική Ελλάδας φιλοξενείται από την Ολλανδία στη ρεβάνς των πλέι οφ για την πρόκριση στο επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα χάντμπολ των ανδρών.

Σύνταξη
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Στην Κροατία 17.05.26

Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα - Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου (βίντεο)

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Σύνταξη
Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)

Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Συνελήφθη 17.05.26

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas - Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Σύνταξη
Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 120 drones – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες
Μεγάλο χτύπημα 17.05.26

Μπαράζ επιθέσεων με drones δέχτηκε η Ρωσία - Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες στη Μόσχα

Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Σύνταξη
Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Εξετάσεις: Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια
Καλή επιτυχία! 17.05.26

Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026 - Στις 29 και 30 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Σύνταξη
Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο

Ο Ράφα Ναδάλ άνοιξε στη Μαγιόρκα έναν νέο βιωματικό χώρο αφιερωμένο στην καριέρα και τη φιλοσοφία ζωής του, επιχειρώντας να μετατρέψει την προσωπική του διαδρομή σε πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

Κατερίνα Ροββά
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies