Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό (13/5, 19:30) για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράφα Μπενίτεθ.
Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κάτρης, Σάντσες και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό, που δεν υπολογίζονται από τον Μπενίτεθ ενόψει του ντέρμπι, ενώ αντίθετα στη διάθεσή του είναι ο Πέδρο Τσιριβέγια.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού:
Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς
