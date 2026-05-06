Σάκκαρη – Τάγκερ 2-1: Το γύρισε… τούμπα και σφράγισε το ραντεβού με την Ριμπάκινα (vids)
Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε ανατροπή 2-1 σετ (5-7, 6-3, 6-0) της Λίλι Τάγκερ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης.
Μπορεί να βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όταν η Λίλι Τάγκερ πήρε το πρώτο σετ με 7-5, αλλά δεν πτοήθηκε. Παρέμεινε ψύχραιμή και με αντεπίθεση διαρκείας γύρισε… τούμπα το παιχνίδι, παίρνοντας τα δύο επόμενα σετ με 6-3, 6-0. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης η συμπατριώτισσά μας θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα, Νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA.
Η Λίλι Τάγκερ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και με μπρέικ στο 3ο γκέιμ προηγήθηκε με 2-1. Η Μαρία απάντησε στο 6ο και ισοφάρισε σε 3-3 και οι δύο τενίστριες πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το 4-4. Η Τάγκερ έκανε μπρέικ για το 5-4 και σέρβιρε για να πάρει το σετ, αλλά η Σάκκαρη το πήρε πίσω και ισοφάρισε σε 5-5. Η Αυστριακή τενίστρια με νέο μπρέικ έκανε το 6-5 και λίγο αργότερα κράτησε το σερβίς της για το 7-5, με το οποίο έκανε το 1-0 στο παιχνίδι.
You know, just Lilli Tagger things 😮
She went on to take the first set against Sakkari 7-5! #IBI26 pic.twitter.com/KKEeyDAl7B
— wta (@WTA) May 6, 2026
Η Τάγκερ προηγήθηκε με 2-0 στο δεύτερο σετ, αλλά η Μαρία δεν πτοήθηκε. Ισοφάρισε σε 2-2 και στο 6ο γκέιμ με νέο μπρέικ έκανε το 4-2. Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της και με 6-3 έφερε το παιχνίδι στα ίσια, στέλνοντάς το σε τρίτο σετ.
The comeback is ON 👊@mariasakkari seals the second set against Tagger 6-3!#IBI26 pic.twitter.com/LdtSAdtxYa
— wta (@WTA) May 6, 2026
Εκεί η συμπατριώτισσά μας κυριάρχησε απόλυτα και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Τάγκερ. Με τρία μπρέικ έφτασε στο επιβλητικό 6-0 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελενα Ριμπάκινα, Νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη.
SAKKARI DIGS DEEP 💪@mariasakkari books her place in the second round, defeating Tagger 5-7, 6-3, 6-0!#IBI26 pic.twitter.com/J5htWA3PLn
— wta (@WTA) May 6, 2026
