Σάκκαρη – Τάγκερ 2-1: Το γύρισε… τούμπα και σφράγισε το ραντεβού με την Ριμπάκινα (vids)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μπορεί να βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όταν η Λίλι Τάγκερ πήρε το πρώτο σετ με 7-5, αλλά δεν πτοήθηκε. Παρέμεινε ψύχραιμή και με αντεπίθεση διαρκείας γύρισε… τούμπα το παιχνίδι, παίρνοντας τα δύο επόμενα σετ με 6-3, 6-0. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης η συμπατριώτισσά μας θα αντιμετωπίσει την Έλενα Ριμπάκινα, Νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA.

Η Λίλι Τάγκερ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και με μπρέικ στο 3ο γκέιμ προηγήθηκε με 2-1. Η Μαρία απάντησε στο 6ο και ισοφάρισε σε 3-3 και οι δύο τενίστριες πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το 4-4. Η Τάγκερ έκανε μπρέικ για το 5-4 και σέρβιρε για να πάρει το σετ, αλλά η Σάκκαρη το πήρε πίσω και ισοφάρισε σε 5-5. Η Αυστριακή τενίστρια με νέο μπρέικ έκανε το 6-5 και λίγο αργότερα κράτησε το σερβίς της για το 7-5, με το οποίο έκανε το 1-0 στο παιχνίδι.

You know, just Lilli Tagger things 😮 She went on to take the first set against Sakkari 7-5! #IBI26 pic.twitter.com/KKEeyDAl7B — wta (@WTA) May 6, 2026

Η Τάγκερ προηγήθηκε με 2-0 στο δεύτερο σετ, αλλά η Μαρία δεν πτοήθηκε. Ισοφάρισε σε 2-2 και στο 6ο γκέιμ με νέο μπρέικ έκανε το 4-2. Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της και με 6-3 έφερε το παιχνίδι στα ίσια, στέλνοντάς το σε τρίτο σετ.

The comeback is ON 👊@mariasakkari seals the second set against Tagger 6-3!#IBI26 pic.twitter.com/LdtSAdtxYa — wta (@WTA) May 6, 2026

Εκεί η συμπατριώτισσά μας κυριάρχησε απόλυτα και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Τάγκερ. Με τρία μπρέικ έφτασε στο επιβλητικό 6-0 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελενα Ριμπάκινα, Νο.2 στην παγκόσμια κατάταξη.