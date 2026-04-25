Ιταλικά ΜΜΕ: «Συμφώνησε με την Αρμάνι ο Πίτερς και αποχωρεί από τον Ολυμπιακό» (pic)
Ο Άλεκ Πίτερς φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, καθώς φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Αρμάνι Μιλάνο…
Ο Ολυμπιακός έχει το μυαλό του στο ματς με την ΑΕΚ για τη Stoiximan GBL, αλλά και στη σειρά με τη Μονακό για τα play offs της Euroleague, όμως τα μεταγραφικά σενάρια και οι φήμες δίνουν και παίρνουν. Ένα από αυτά αφορά και στον Άλεκ Πίτερς, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται με τον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα συνεχίσει στο Λιμάνι και την επόμενη χρονιά.
Ο Αμερικανός φόργουορντ που είναι ένας από τους καλύτερους σουτέρ στην Ευρώπη, απασχολεί πολλές ομάδες της Euroleague και φαίνεται ότι δύσκολα θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό, καθώς ψάχνει καλύτερο ρόλο και περισσότερο χρόνο. Η Αρμάνι Μιλάνο είναι μια από τις ομάδες που τον έχουν προσεγγίσει και φέρεται να έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση στον παίκτη.
Οι φήμες στο εξωτερικό για τον Πίτερς είναι πολλές, όμως στην Ιταλία θεωρείται δεδομένη η συμφωνία του παίκτη με την Αρμάνι Μιλάνο, με διετές συμβόλαιο και πλουσιοπάροχες απολαβές. Ο Πίτερς στην Αρμάνι θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο και αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της χρονιάς να βρεθεί στο Μιλάνο για να επισημοποιήσει το deal, όπως αναφέρει ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι.
Το σχετικό δημοσίευμα για τον Άλεκ Πίτερς:
🚨 It’s the talk of the town in Italy, so it’s time to announce that the deal is all but done. Alec Peters has reached a preliminary agreement for two seasons with Olimpia Milano.
All the details will be available tomorrow morning on RealOlimpiaMilano. And that’s not all. pic.twitter.com/o1EmtF7uIP
— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) April 24, 2026
