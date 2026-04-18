Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μια από τις 10 πιο «καυτές» έδρες στην Ευρώπη

Μία… ιδιαίτερη κατάταξη δημοσίευσε η ιστοσελίδα «Sportsrender», παρουσιάζοντας τα δέκα πιο… τρομακτικά γήπεδα της Ευρώπης, με βάση την αρχιτεκτονική τους και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι τους και δεν γινόταν να μην είναι στη λίστα το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» του Ολυμπιακού.

«Όλοι βλέπουμε τις φωτοβολίδες, ακούμε τις ασταμάτητες φωνές και νιώθουμε την εχθρότητα μέσα από την οθόνη. Αλλά αυτό που πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα είναι το ίδιο το στάδιο. Οι απότομες κερκίδες που υψώνονται πάνω από το γήπεδο, οι στέγες που παγιδεύουν κάθε βρυχηθμό και τα σχέδια που κάνουν το πλήθος να νιώθει σαν να βρίσκεται σωματικά πάνω από τους παίκτες. Αυτά τα γήπεδα μετατρέπουν τους παθιασμένους οπαδούς σε έναν γνήσιο 12ο (ή 13ο) παίκτη», αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, στο θέμα με τις «πιο τρομακτικές έδρες».

Πού βρίσκεται όμως το «Γεώργιος Καραϊσκάκης»; Στην 6η θέση κατατάσσει την έδρα του Ολυμπιακού το «Sportsrender», με το Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ της Ντόρτμουντ να είναι στην πρώτη θέση, το Σαν Σίρο των Ίντερ, Μίλαν να είναι στη δεύτερη και το Ράικο Μίτιτς του Ερυθρού Αστέρα να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα σε αυτή την ξεχωριστή λίστα.

Μάλιστα, για το Φαληρικό γήπεδο το αφιέρωμα αναφέρει: «Συμπαγές, απότομο και αδυσώπητο. Οι διώροφες κερκίδες βρίσκονται… επιθετικά κοντά στο χορτάρι και η μερική στέγη κρατά τον θόρυβο «κλειδωμένο». Στο πύρινο σκηνικό του Πειραιά, αυτός ο απλός σχεδιασμός μετατρέπει τους οργανωμένους του Ολυμπιακού σε ένα αδυσώπητο παλιρροϊκό κύμα που κατακλύζει τις φιλοξενούμενες ομάδες».

Αναλυτικά η λίστα – Έκτο το «Γ. Καραϊσκάκης»

1. Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ (Ντόρτμουντ)

2. Σαν Σίρο (Ίντερ, Μίλαν)

3. Ράικο Μίτιτς (Ερυθρός Αστέρας)

4. Σέλτικ Παρκ (Σέλτικ)

5. Ραμς Παρκ (Γαλατάσαραϊ)

6. Γεώργιος Καραϊσκάκης (Ολυμπιακός)

7. Βελοντρόμ (Μαρσέιγ)

8. Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα (Νάπολι)

9. Άιμπροξ (Ρέιντζερς)

10. Ντε Κάιπ (Φέγενορντ)