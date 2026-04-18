Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Οι αθλητικές μεταδόσεις (18/4): Πού θα δείτε τα ματς της Super League, τον τελικό του Copa del Rey και Premier League
Ποδόσφαιρο 18 Απριλίου 2026, 09:21

Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Γεμάτο είναι και το σημερινό (18/4) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις. Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις της Super League και συγκεκριμένα των playoff 5-8 και playout, αλλά και τα ματς της Premier League, με πιο ενδιαφέρον το ντέρμπι Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Επίσης, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την Α1 πόλο ανδρών.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/4) και τα κομβικά ματς της Super League

12:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS3 Pozoblanco – Villaharta 1

13:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS4 Espiel 1

14:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Φούλαμ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026Βαρκελώνη

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πόρτσμουθ – Λέστερ EFL Championship

15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

15:00 Mega News ΠΑΣ Γιάννενα – Καβάλα Super League 2

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Πάρμα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League

16:00 ΕΡΤ Sports 2 Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Κολοσσός Stoiximan GBL

16:30 Novasports Extra 3 Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Ουνιόν Βερολίνου – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν

16:30 Novasports 5HD Λεβερκούζεν – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

17:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports Start Λιντς – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

17:00 Novasports 4HD Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Χαλ – Μπέρμιγχαμ EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πάφος – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Stoiximan Super League

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα – Προμηθέας Πάτρας Stoiximan GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL

18:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν

19:00 Novasports 2HD Άρης – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Λάτσιο Serie A

19:15 COSMOTE SPORT 4 HD Τρέντο – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A

19:30 Novasports Prime Τότεναμ – Μπράιτον Premier League

19:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λειψία Bundesliga

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

21:30 Novasports Start Ανόβερο – Πάντερμπορν Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:00 Action 24 Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ Copa del Rey

22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ζιλ Βιθέντε – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal

Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague
Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…

Άκης Στρατόπουλος
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» τους και πώς μπορούν να συναντηθούν στα πλέι οφ της Euroleague
Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague και Παναθηναϊκός την 7η. Δείτε πως μπορούν να «πέσουν» μαζί οι δύο «αιώνιοι» στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ
Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην κανονική διάρκεια της Euroleague, την ώρα που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συγκατοίκησε με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στην κορυφή της λίστας με τα εύστοχα «τρίποντα».

Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες
Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και αυτά είναι τα ζευγάρια των play in και των play off. Πότε παίζουν Παναθηναϊκός - Μονακό και πότε μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Όλο το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες.

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση γνωστοποιώντας ότι θα κάνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για την ποινή στον Ταϊρίκ Τζόουνς. – Τι αναφέρει για Super Cup και Παναθηναϊκό.

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι
LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Κάλιαρι για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στενά Ορμούζ: Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες
Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»
Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο
Καλαμάτα – Ηράκλειο το τελευταίο δρομολόγιο της «Ιθάκης», πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνει σάρκα και οστά το κόμμα με δυο «όργανα» και ομάδες εργασίας.

Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

