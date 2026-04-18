Οι αθλητικές μεταδόσεις (18/4): Πού θα δείτε τα ματς της Super League, τον τελικό του Copa del Rey και Premier League
Γεμάτο είναι και το σημερινό (18/4) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις. Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις της Super League και συγκεκριμένα των playoff 5-8 και playout, αλλά και τα ματς της Premier League, με πιο ενδιαφέρον το ντέρμπι Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Επίσης, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την Α1 πόλο ανδρών.
12:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS3 Pozoblanco – Villaharta 1
13:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS4 Espiel 1
14:30 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Φούλαμ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026Βαρκελώνη
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πόρτσμουθ – Λέστερ EFL Championship
15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη
15:00 Mega News ΠΑΣ Γιάννενα – Καβάλα Super League 2
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Πάρμα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League
16:00 ΕΡΤ Sports 2 Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Κολοσσός Stoiximan GBL
16:30 Novasports Extra 3 Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Ουνιόν Βερολίνου – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν
16:30 Novasports 5HD Λεβερκούζεν – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
17:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 Novasports Start Λιντς – Γουλβς Premier League
17:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη
17:00 Novasports 4HD Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Χαλ – Μπέρμιγχαμ EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πάφος – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Stoiximan Super League
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα – Προμηθέας Πάτρας Stoiximan GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Stoiximan GBL
18:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν
19:00 Novasports 2HD Άρης – Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Λάτσιο Serie A
19:15 COSMOTE SPORT 4 HD Τρέντο – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A
19:30 Novasports Prime Τότεναμ – Μπράιτον Premier League
19:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λειψία Bundesliga
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός Super League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών
21:30 Novasports Start Ανόβερο – Πάντερμπορν Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Αταλάντα Serie A
22:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
22:00 Action 24 Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ Copa del Rey
22:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ζιλ Βιθέντε – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal
