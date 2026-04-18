Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην οδό Αμαλίας, τη έδρα του Αλέξη Τσίπρα και του Ινστιτούτου του.

Πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό έχουν σχεδόν καθημερινή παρουσία στην Αμαλίας αλλά και στο νέο γραφείο που έχει ανοίξει στην παρακείμενη οδό Φιλελλήνων.

Ο βασικός σχεδιασμός του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει αλλάξει και όπως έχει ήδη γράψει το in από τις 19 Φεβρουαρίου ο στόχος του πρώην πρωθυπουργού είναι να ανακοινώσει επίσημα το νέο κόμμα το ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Επι της ουσίας τα πολιτικά «όργανα» που θα αποτελούν την πολιτική καθοδήγηση υπο τον πρώην πρωθυπουργό έχουν ήδη αρχίσει να συγκροτούνται.

Σάρκα και οστά

Οι πρώτες συνεδριάσεις έχουν αρχίσει με την πρώτη να πραγματοποιείται στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας με τη δομή και συνεδρίαση να παραπέμπει σε μια άτυπη Πολιτική Γραμματεία.

Σε εκείνη τη συνεδρίαση χαράχτηκε ο προγραμματισμός και ο πολιτικός σχεδιασμός των επόμενων ημερών μέχρι και τα τέλη Μάη.

Παράλληλα θα συνεδριάζει σε τακτική βάση μια πιο κλειστή ομάδα υπο τον Αλέξη Τσίπρα με τον αριθμό των μελών της να μην ξεπερνά τα 7 με 8 άτομα μαζί με τον πρόεδρο.

Σε αυτό το κλειστό «όργανο» που παραπέμπει σε Πολιτικό Συμβούλιο μετέχουν ήδη σύμφωνα με πληροφορίες οι Γιώργος Βασιλειάδης, Μιχάλης Καλογήρου, Κώστας Τούμπουρος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης και Γιάννα Πεππέ.

Η τελική μορφή του «οργάνου» θα διαμορφωθεί από τον ίδιο τον κ. Τσίπρα το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως και του μεγαλύτερου «οργάνου» που θα αριθμεί περίπου 25 άτομα της εμπιστοσύνης του πρώην πρωθυπουργού.

Ουσιαστικά το κόμμα έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά και σε επίπεδο πολιτικής δομής καθώς οι πυρήνες αυτοοργάνωσης έχουν κάνει ήδη ένα κύκλο συγκρότησής τους σε όλη την Ελλάδα.

Το πάζλ της οργανωτικής δομής συμπληρώνει το Οργανωτικό του οποίου επικεφαλής είναι ο Γιώργος Βασιλειάδης με τη συνδρομή του Γρηγόρη Θεοδοωράκη και του Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Εκπροσώπηση και επικοινωνία

Σε ακόμη πιο προχωρημένο επίπεδο όμως βρίσκεται η οργάνωση σε επίπεδο ομάδων εργασίας του Ινστιτούτου που αριθμούν περί τα 50 άτομα και σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αμαλίας οι επεξεργασίες τους ανά τομέα έχουν φτάσει σχεδόν σε τελικό στάδιο.

Μεγάλο ερώτημα παραμένει τι θα γίνει στο σκέλος της εκπροσώπησης και της επικοινωνίας του κόμματος Τσίπρα με πολλά ονόματα να έχουν πέσει ήδη στο τραπέζι.

Ήδη το Ινστιτούτο έχει ανακοινώσει την κα Κουφονικολάκου ως υπεύθυνη επικοινωνίας του Ινστιτούτου ενώ στο παρασκήνιο ακούγονται και τα ονόματα δυο κεντρογενών έμπειρων στελεχών που δεν αποκλείεται να αναλάβουν το κομμάτι του εκπροσώπου Τύπου στα μέσα ενημέρωσης.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι κατ’ εντολή Τσίπρα όλοι θα έχουν επιταχύνει το βήμα τους προκειμένου μέσα στο καλοκαίρι το νέο κόμμα να έχει σχηματοποιηθεί σε επίπεδο εικόνας στη συνείδηση των πολιτών και όλα να είναι έτοιμα για το Σεπτέμβριο για την επίσημη παρουσίαση και επίσημη πρώτη του πρώην πρωθυπουργού ως προέδρου κόμματος ξανά στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Στα να πρόσωπα που θα βγουν μπροστά σε επίπεδο γενικότερης εκπροσώπησης θα πρέπει να συγκαταλέγονται και συνεργάτες του κ. Τσίπρα στον Ινστιτούτο του όπως η κα Φωτονιάτα ή ο κ. Κουτεντάκης, αλλά και άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν πάρει μέρος είτε στις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» είτε του Ινστιτούτου.

Μέχρι τέλος Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί από την ομάδα Σιακαντάρη και το σημαντικό σκέλος του πολιτικού κειμένου θέσεων και αρχών για τον ευρύτερο χώρο τον οποίο θα εκφράζει το νέο κόμμα Τσίπρα και το οποίο θα αποτελεί τη βάση για τις όποιες συμπορεύσεις θα γίνουν από στελέχη της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.

Παρεμβάσεις

Αντίστοιχα το βήμα του έχει ανοίξει και ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος πυκνώνει και εκείνος τις παρεμβάσεις του επόμενο διάστημα και ήδη έχουν προγραμματιστεί δυο εμφανίσεις του.

Η πρώτη παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού θα είναι την ερχόμενη Τρίτη σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή, «Γιάννης Μπουτάρης: Η Πολιτική Αλλιώς».

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη σύνθεση των ομιλητών καθώς ο κ. Τσίπρας θα μιλήσει για τον αείμνηστο δήμαρχο Θεσσαλονίκης – είχε εξελιχθεί σε έναν από τους ελάχιστους συμμάχους του στην υποστήριξη της Συμφωνίας των Πρεσπών στη Βόρεια Ελλάδα – δίπλα σε δυο πράσινους δήμαρχους, τον Χάρη Δούκα και τον Γιάννη Μώραλη.

Η κοινή παρουσία των δυο δίπλα στον κ. Τσίπρα το μόνο βέβαιο είναι οτι δεν ευχαριστεί την Χαριλάου Τρικούπη σε μια φάση που το κόμμα Τσίπρα επανέρχεται ως ο υπαρξιακός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ.

Η δεύτερη παρέμβαση του κ. Τσίπρα αναμένεται δυο ημέρες μετά, την Πέμπτη συγκεκριμένα, στους Δελφούς και στο ομώνυμο forum, οπου σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό θα είναι ομιλητής αμέσως μετά την Ευρωπαία Εισαγγελέα Κοβέσι.

Η «Ιθάκη»

Ταυτόχρονα κλείνει και ο κύκλος των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» με τελευταίους σταθμούς σε Ηράκλειο και Καλαμάτα μέχρι το τέλος Απριλίου.

Ουσιαστικά ο κύκλος του βιβλίου έκλεισε με την πρώτη συνέντευξη του κ. Τσίπρα μετά από σχεδόν τρία χρόνια και η οποία σηματοδότησε σύμφωνα με στενό του συνεργάτη και το τέλος της παρελθοντολογίας ή της λαθολογίας καθώς φαίνεται ότι ο ίδιος έχει κλείσει τους λογαριασμούς του με το χθες, όπως σημείωνε.

Το Ινστιτούτο

Στο παιχνίδι της πολιτικής προετοιμασίας του νέου κόμματος είναι πάντα μέσα και το Ινστιτούτο και ήδη προγραμματίζεται μια ακόμη εκδήλωση στο Βόλο.

Ο σημαντικότερος μήνας όμως του Ινστιτούτου είναι πάντα ο Ιούνιος και η ετήσια εκδήλωση στα μέσα του μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φετινή ετήσια εκδήλωση δεν αποκλείεται να βρεθεί εκτός συνόρων και συγκεκριμένα στην Κύπρο με δεδομένη τη διεθνή συγκυρία της έντασης στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στο Ιράν και την επίθεση που έγινε στη βρετανική βάση στην μεγαλόνησο.