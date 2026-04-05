Γουέστ Χαμ – Λιντς Γιουνάιτεντ 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»
Μετά τη Σίτι, την Τσέλσι και τη Σαουθάμπτον, η Λιντς έκλεισε την 4άδα του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς επικράτησε με 4-2 της Γουέστ Χαμ στα πέναλτι, την ώρα που ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 2-2.
Μετά από ένα παιχνίδι που διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, η Λιντς Γιουάιτεντ ήταν εκείνη που «χαμογέλασε» στο τέλος. Νίκη σε την Γουέστ Χαμ στα πέναλτι με 4-2 (2-2 κ.α.) και έγινε τη 4η και τελευταία ομάδα που εξασφαλίζει την πρόκριση της στην 4άδα του Κυπέλλου Αγγλίας (FA Cup.)
Τα «παγώνια» είχαν μεγάλη ευκαιρία να «καθαρίσουν» την πρόκριση από την κανονική διάρκεια του αγώνα καθώς απέκτησαν προβάδισμα δύο τερμάτων (Τανάκα στο 26′) και (Κάλβερτ-Λιούιν στο 75′ με πέναλτι), όμως… χαλάρωσαν και το πλήρωσαν. Ή μάλλον για να μην αδικούμε τους γηπεδούχους, οι τελευταία δεν εγκατέλειψαν τη μάχη και οδήγησαν το παιχνίδι σε ένα πραγματικό θρίλερ!
Συγκεκριμένα τα «σφυριά», χτύπησαν δύο φορές στις καθυστερήσεις (90’+3 και 90’+6) από τους Φερνάντες και Ντισασί έστειλαν τον αγώνα στην παράταση, (στο 90+1′ ακυρώθηκε γκολ του Καστεγιάνος για την Γουέστ Χαμ με παρέμβαση του VAR) όπου τίποτα δεν άλλαξε και έτσι οδηγηθήκαμε στην διαδικασία των πέναλτι. Εκεί οι φιλοξενούμενοι ήταν σαφώς πιο ψύχραιμοι (Κάλβερτ – Λιούιν, Ααρονσον, Στρούικ και Γκνόντο βρήκαν δίχτυα) και με 4-2 έφτασαν στη νίκη πρόκριση στην 4άδα του Κυπέλλου Αγγλίας
🤩 WE’RE GOING TO WEMBLEY!! pic.twitter.com/tIP25Ud3by
— Leeds United (@LUFC) April 5, 2026
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του FA Cup έχει ως εξής:
Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ 4-0
Τσέλσι – Πορτ Βέιλ 7-0
Σαουθάμπτον – Άρσεναλ 2-1
Γουέστ Χαμ – Λιντς 2-4 πέν. (κ.αγ. & παρ. 2-2)
*Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου στο Γουέμπλεϊ, ενώ θα προηγηθεί κλήρωση για να δούμε τα δύο ζευγάρια.
