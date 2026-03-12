Ιράκ: Χτυπήθηκαν 2 δεξαμενόπλοια – Σκοτώθηκε ναυτικός – Ερευνες για αγνοουμένους
Ενας ναυτικός έχει σκοτωθεί ενώ διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων έπειτα από επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια στον θαλάσσιο χώρο του Ιράκ.
- Το Ιράν απειλεί να πλήξει λιμάνια στη Μέση Ανατολή αν χτυπηθούν οι λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας
- Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
- Ηνωμένο Βασίλειο: Γιατί η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Άννα δεν αντάλλαξαν φιλί στη λειτουργία της Κοινοπολιτείας
Δυο ξένα δεξαμενόπλοια, τα οποία είχαν φορτώσει ιρακινό πετρέλαιο, υπέστησαν επίθεση στον ιρακινό θαλάσσιο χώρο, ανοικτά του νότιου τμήματος της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας ναυτικός, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι», μετέδωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη η ιρακινή κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον διευθυντή της ιρακινής αρχής λιμένων, τον Φαρχάν αλ Φαρτούσι (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Ναυτικός σκοτώθηκε ενώ γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι» έπειτα από πλήγμα σε δύο τάνκερ
According to an Iraqi port official, two foreign tankers carrying Iraqi fuel oil were attacked within the territorial waters of Iraq within the last hour, causing both to catch fire in the Persian Gulf. A total of 25 crewmembers onboard the vessels have been evacuated so far by… pic.twitter.com/xBCHI09Txs
— OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026
Το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρίνεται πλοίο στη θάλασσα από το οποίο υψώνονται πυκνοί καπνοί και φλόγες.
Σε κείμενο σε μπάνερ που μεταδιδόταν παράλληλα, το δίκτυο αναφέρθηκε στον «θάνατο μέλους του πληρώματος» του ενός από τα δυο πλοία, επικαλούμενο τον κ. Φαρτούσι.
Διασώθηκαν 38 ναυτικοί
Το Ιχμπαρίγια ανέφερε επίσης πως έχουν διασωθεί 38 ναυτικοί και ότι οι έρευνες «συνεχίζονται» για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι».
Νωρίτερα, ο κ. Φαρτούσι τόνισε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι τα δυο πλοία βρίσκονται στις φλόγες.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ιράκ: Χτυπήθηκαν 2 δεξαμενόπλοια – Σκοτώθηκε ναυτικός – Ερευνες για αγνοουμένους
- Πετρέλαιο: Νέα αλματώδης αύξηση της τιμής του WTI παρά την παρέμβαση των ΗΠΑ
- Ιράν: 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα αποδεσμεύουν οι ΗΠΑ
- Ιράν: «Συντονισμένη επίθεση» με τη Χεζμπολά κατά του Ισραήλ «με πυραύλους και drones»
- Συρία: Πέθανε ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πώς θα λειτουργεί
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
- Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις