Οι αποκαλύψεις της Ντιλέτα Λεότα: «Στο κρεβάτι μου βάζω 10′, είμαι ηφαίστειο» (pics)
Για άλλη μια φορά η Ντιλέτα Λεότα κατάφερε να «κλέψει» την παράσταση καθώς οι δηλώσεις που έκανε ήταν «καυτές» και συζητιούνται.
Η Ντιλέτα Λεότα είναι από τα πιο εντυπωσιακές παρουσίες στα ιταλικά γήπεδα, όπου βρίσκεται για να καλύψει τα παιχνίδια της Serie A.
Oι εμφανίσεις της συνήθως «τραβούν» τις τηλεοπτικές κάμερες και τα φλας των φωτογράφων και η ίδια φροντίζει να τους δίνει τροφή με τα αποκαλυπτικά λουκ της.
Είναι παντρεμένη με τον τερματοφύλακα Λορίς Κάριους, με τον οποίο έχει αποκτήσει μια κόρη.
Η «εκρηκτική» Ιταλίδα φιλοξενήθηκε στο podcast της Βικτόρια Καμπέλιο και μίλησε για την σεξουαλική ζωή της κάνοντας αποκαλύψεις.
H δήλωση της Ντιλέτα Λεότα που θα συζητηθεί
«Στο κρεβάτι μου βάζω 10′, είμαι ηφαίστειο, σαν της Σικελίας, της Αίτνα. Ακούγομαι πολύ εγωκεντρική, αλλά και ο Λορίς είναι ένας άντρας πολύ πληθωρικός, ταιριάζουμε απόλυτα» είπε αρχικά και κατόπιν μίλησε για την αγαπημένη της στάση:
«Είμαι άνθρωπος της φαντασίας, κάθε μέρα θέλω και κάτι διαφορετικό, δεν μένω στα ίδια».
Στη συνέχεια η Λεότα μίλησε για το… τίμημα της ομορφιάς, καθώς συχνά πυκνά πολλοί την κρίνουν για την εξωτερική εμφάνισή της, δημιουργώντας προκατάληψη.
«Το να με υποτιμούν» είπε «είναι ένα από τα πράγματα που φοβάμαι περισσότερο. Η παραδοχή ότι μια γυναίκα που είναι όμορφη δεν είναι ικανή να κάνει πράγματα είναι λίγο ενοχλητική».
Και κατέληξε η Ιταλίδα δημοσιογράφος: «Δεν θα ήθελα, λόγω της εμφάνισής μου να μπαίνω κατευθείαν σε ένα κουτί».
