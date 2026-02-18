sports betsson
18.02.2026 | 19:21
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν (pic)
Champions League 18 Φεβρουαρίου 2026, 20:50

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν (pic)

Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο σπουδαίο ματς με την Λεβερκούζεν, για τα πλέι-οφ του Champions League.

Ο Ολυμπιακός φοράει το ευρωπαϊκό του κοστούμι και υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για την ενδιάμεση φάση του Champions League.

Στην αναμέτρηση με τη γερμανική ομάδα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει με εκπλήξεις τον Ολυμπιακό, με τον Βάσκο να βάζει στην αρχική 11άδα τόσο τον Ταρέμι όσο και τον Ελ Κααμπί, ενώ φανέλα βασικού παίρνουν επίσης μεταξύ άλλων οι Μουζακίτης και Ποντένσε, ενώ ο Ροντινέι ξεκινάει ως μπακ και δίπλα στον Ρέτσο θα είναι τελικά ο Πιρόλα.

Αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Μουζακίτης θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ποντένσε και Ζέλσον στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής και τους Ταρέμι – Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ποντένσε, Ζέλσον, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Περισσότερα σε λίγο…

Business
ΕΧΑΕ: Κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ

ΕΧΑΕ: Κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Μπάσκετ 18.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Champions League 18.02.26

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ

LIVE: Καραμπάγκ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καραμπάγκ – Νιουκάστλ για τα playoffs του Champions League.

Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι
On Field 18.02.26

Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία αναμένεται να καλέσει τον Βραζιλιάνο της Ρεάλ και τον Αργεντίνο της Μπενφίκα, αλλά και άλλους παίκτες των δύο ομάδων. Κινδυνεύει με βαριά «καμπάνα ο μέσος των Λουζιτανών

Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)
Champions League 18.02.26

Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, ένα μήνα περίπου μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στις «ασπιρίνες» - Τι κάνουν εντός έδρας με Γερμανούς οι ερυθρόλευκοι.

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)
Champions League 18.02.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)

Ο Βινίσιους «καθάρισε» για την ισπανική ομάδα στο επεισοδιακό παιχνίδι της Λισαβώνας, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ. Ο σκόρερ κατηγόρησε τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα για ρατσιστική επίθεση

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.02.26

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.02.26

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα
Champions League 17.02.26

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα

LIVE: Ντόρτμουντ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Αταλάντα για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

«Τα λουλούδια μαρτυρούν»
Music 18.02.26

«Τα λουλούδια μαρτυρούν»

Η Alcedo Folk Band παρουσιάζει μία ιδιαίτερη μουσικο-αφηγηματική παράσταση για τη θυσία και τη μνήμη των λουλουδιών

Ευρώπη: Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά – Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν 18.02.26

Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά στην Ευρώπη - Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν

Οι Βρυξέλλες ανοίγουν τον δρόμο για μία από τις πιο περιζήτητες καριέρες στην Ευρώπη με ανοιχτό διαγωνισμό που πολλοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν λίγοι όμως θα φτάσουν μέχρι την… πηγή.

Υπόθεση Έπσταϊν: Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν
Νέα εξέλιξη 18.02.26

Η εισαγγελέας του Παρισιού καλεί πιθανά θύματα να καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν

Η δημοσίευση εγγράφων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν «αναγκαστικά θα επανενεργοποιήσει το τραύμα ορισμένων θυμάτων, ορισμένα από τα οποία (…) δεν τα γνωρίζουμε», δήλωσε η εισαγγελέας Λορ Μπεκιό

Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο
Κόσμος 18.02.26

Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ παιδιά τραυματισμένα μετά από επίθεση σε πάρκο

Η Γουαναχουάτο, όπου σημειώθηκε η επίθεση, είναι η πιο θανατηφόρα πολιτεία στο Μεξικό λόγω των πολέμων μεταξύ συμμοριών, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά για τις ανθρωποκτονίες

Σουρίγια Μπονάλι – Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο
Μπροστά από την εποχή 18.02.26

Σουρίγια Μπονάλι - Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, ο κόσμος χειροκρότησε το backflip του Ίλια Μαλίνιν. Αλλά πολύ πριν από αυτόν, η Σουρίγια Μπονάλι τόλμησε να αψηφήσει τη βαρύτητα και τους κανόνες.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου
Συνεχίζεται η απεργία 18.02.26

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου

Οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, καθώς η απεργία αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.

Μπάσκετ 18.02.26

Champions League 18.02.26

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός
Ελλάδα 18.02.26

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δίκη των Τεμπών: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός

Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Ενωση Δικαστών και  Εισαγγελέων, οι δικαστικοί λειτουργοί που κληρώθηκαν στην σύνθεση του Δικαστηρίου, με διαφανείς διαδικασίες, μετακινήθηκαν στο Εφετείο της Λάρισας με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ
«Παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» 18.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Η υπόθεση Έπσταϊν επιβεβαιώνει τις διεθνείς διαστάσεις της, καθώς μαρτυρίες θυμάτων, νέες έρευνες σε ΗΠΑ και Βρετανία και παρέμβαση ειδικών του ΟΗΕ συγκλίνουν σε καταγγελίες για «παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» με πιθανές ευθύνες πέρα από τα σύνορα

Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση. Με λάθη ναι, με αδυναμίες ναι, αλλά δεν έβαλε το χέρι στο μέλι και αυτό είναι πολύ σημαντικό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

On Field 18.02.26

«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη
«Συμπόνια, όχι ανταγωνισμός» 18.02.26

«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη

Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντεμί Μουρ, Ρούμερ, απάντησε με ειλικρίνεια στις επικρίσεις που δέχεται για τον τρόπο ζωής της, ξεκαθαρίζοντας πως η ανατροφή της δίχρονης κόρης της βασίζεται αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις

Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο
Αναφορά στην Γκίλφοϊλ 18.02.26

Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο

Ο νέος πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στον Τραμπ ο οποίος εξέφρασε επιθυμία να επισκεφθεί την Ελλάδα - Τι είπε ο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο.

Τι αναφέρει το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα – Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας
Ελλάδα 18.02.26

Καταπέλτης το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Βιολάντα - Η διαρροή αερίου και τα κενά στα συστήματα ασφαλείας

Στο πόρισμα της Πυροσβεστικής γίνεται γνωστό πως ακόμα και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής δεν θα είχαν αποτέλεσμα γιατί ήταν αποσυνδεδεμένη η ηλεκτροβάνα.

Νίκος Κλόκας, Δημήτρης Πέρρος
