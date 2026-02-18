Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν (pic)
Αυτές είναι οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο σπουδαίο ματς με την Λεβερκούζεν, για τα πλέι-οφ του Champions League.
Ο Ολυμπιακός φοράει το ευρωπαϊκό του κοστούμι και υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για την ενδιάμεση φάση του Champions League.
Στην αναμέτρηση με τη γερμανική ομάδα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει με εκπλήξεις τον Ολυμπιακό, με τον Βάσκο να βάζει στην αρχική 11άδα τόσο τον Ταρέμι όσο και τον Ελ Κααμπί, ενώ φανέλα βασικού παίρνουν επίσης μεταξύ άλλων οι Μουζακίτης και Ποντένσε, ενώ ο Ροντινέι ξεκινάει ως μπακ και δίπλα στον Ρέτσο θα είναι τελικά ο Πιρόλα.
Αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Μουζακίτης θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ποντένσε και Ζέλσον στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής και τους Ταρέμι – Ελ Κααμπί στην επίθεση.
Συνοπτικά η 11άδα: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ποντένσε, Ζέλσον, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.
Περισσότερα σε λίγο…
