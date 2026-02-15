science
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»
Επιστήμες 15 Φεβρουαρίου 2026, 17:20

Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»

Εκατοντάδες αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύεται ότι έχουν εμφανίσει «σύνδρομο της Αβάνας». Η συσκευή που δοκιμάστηκε στη Νορβηγία φέρεται ικανή να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Επιστήμονας που εργαζόταν υπό άκρα μυστικότητα για λογαριασμό της νορβηγικής κυβέρνησης δοκίμασε στον εαυτό του ένα όπλο μικροκυμάτων που προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με το μυστηριώδες «σύνδρομο της Αβάνας», αποκαλύπτει η Washington Post. Ο ερευνητής προχώρησε στη δοκιμή πιστεύοντας ότι η συσκευή ήταν ακίνδυνη, εμφάνισε όμως νευρολογικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το οποίο βασίστηκε σε τέσσερις πηγές που δεν κατονομάζονται, η νορβηγική κυβέρνηση ενημέρωσε την CIA για το περιστατικό που συνέβη το 2024. Το ίδιο έτος, το Πεντάγωνο έστειλε κλιμάκιο που εξέτασε τη συσκευή, ενώ αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου ταξίδευσαν στη Νορβηγία για να συζητήσουν την υπόθεση.

Εκατοντάδες αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εμφανίσει τα προηγούμενα χρόνια «σύνδρομο της Αβάνας», το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 2016 στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην κουβανική πρωτεύουσα.

Οι αξιωματούχοι που επηρεάστηκαν εμφάνισαν πονοκέφαλο, ζάλη, απώλεια μνήμης, γνωσιακές δυσκολίες και επίμονα συμπτώματα που παραπέμπουν σε διάσειση, ενώ πολλοί υποστήριξαν ότι άκουσαν περίεργους, ισχυρούς ήχους πριν από την αιφνίδια εκδήλωση των συμπτωμάτων.

Η συσκευή στη Νορβηγία διαφέρει από ένα άλλο μηχάνημα που έχουν στην κατοχή τους οι ΗΠΑ

Επιθέσεις με «ηχητικά όπλα», μαζική υστερία, δυσλειτουργία συσκευών κατασκοπείας, είναι μερικές από τις θεωρίες που έχουν τεθεί στο τραπέζι, όμως καμία δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να θεωρεί απίθανο το ενδεχόμενο να πρόκειται για εχθρική ενέργεια.

H αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα, από την οποία πήρε το όνομά της η μυστηριώδης πάθηση (U.S. Department of State)

H αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα, από την οποία πήρε το όνομά της η μυστηριώδης πάθηση (U.S. Department of State)

Όπως γράφει η Washington Post, το περιστατικό στη Νορβηγία δεν αποδεικνύει ότι το σύνδρομο της Αβάνας είναι υπαρκτό και οφείλεται σε όπλα μικροκυμάτων.

Παρόλα αυτά, ενισχύει τη θεωρία ότι εχθροί των ΗΠΑ αναπτύσσουν «συσκευές παλμικής ενέργειας», οι οποίες εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όπως τα μικροκύματα.

H εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στη φετινή αποκάλυψη του CNN ότι το Πεντάγωνο εξετάζει εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο μια συσκευή που αγοράστηκε στη διάρκεια μυστικής επιχείρησης και θεωρείται πιθανή αιτία του συνδρόμου της Αβάνας. Το μηχάνημά φέρεται να περιέχει κάποια ρωσικά εξαρτήματα αλλά η προέλευσή του παραμένει άγνωστη στην αμερικανική κυβέρνηση.

Μια από τις πηγές της Washington Post δήλωσε ότι η συσκευή στη Νορβηγία δεν είναι πανομοιότυπη με αυτή που έχουν στην κατοχή τους οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η νορβηγική συσκευή αναπτύχθηκε με βάση «διαβαθμισμένες πληροφορίες», κάτι που υποδηλώνει ότι ο σχεδιασμός της μπορεί να υποκλάπηκε από κάποια ξένη κυβέρνηση.

Με βάση όσα έγιναν γνωστά για τις δύο συσκευές, δύο αμερικανική μυστικές υπηρεσίες, η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) και το Εθνικό Κέντρο Χερσαίων Πληροφοριών΄(NGIC), άλλαξαν την εκτίμησή τους το 2025 καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα «ανώμαλα συμβάντα υγείας» θα μπορούσε να είναι έργο ξένης κυβέρνησης. Η CIA και άλλες υπηρεσίες συνεχίζουν να θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι «πολύ απίθανο».

Ένα από τα επιχειρήματα που φέρονται να προβάλλουν είναι ότι, σε επικοινωνίες που υπέκλεψαν οι ΗΠΑ, εχθρικές κυβερνήσεις εξέφραζαν την έκπληξή τους για τα περιστατικά του συνδρόμου.

