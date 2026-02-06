Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Με την Ιουλία Καραπατάκη η πρώτη εκπομπή του 2026
Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στο MEGA.
- Κάθειρξη 5 ετών στον 72χρονο που σκότωσε με σκεπάρνι τον γιο του - Θα εκτίσει κατ’ οίκον την ποινή του
- Υπόθεση revenge porn στην Ηλεία - Δικογραφία σε βάρος 17χρονου, ανήλικη το θύμα
- Την απαλλαγή για τις κατηγορίες βιασμού του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη πρότεινε η εισαγγελέας - Τι είπε
- Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου - Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026, αυτή την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA.
Ο Λάκης Λαζόπουλος ισιώνει τους καθρέφτες της σάτιρας και επανέρχεται με ένα «Τσαντίρι» που θα προσφέρει την απαραίτητη αποσυμπίεση και τον χρήσιμο προβληματισμό στους πολίτες, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως η σάτιρα είναι ένα αρχαίο όχημα που πάντα βρίσκει τις ρόδες να κυλήσει.
Στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ανεβαίνει αυτή την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, η Ιουλία Καραπατάκη. Η καλλιτέχνις που «μεταμορφώνει» το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι με τη δική της σύγχρονη ματιά, φέρνει στην εκπομπή του MEGA μια ερμηνεία γεμάτη ψυχή που θα συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό.
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα συνεχίσει και το 2026 να χαρίζει στιγμές ατόφιας επιθεώρησης από την πένα του Λάκη Λαζόπουλου και το ταλέντο των ηθοποιών που τον εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Στη νέα εποχή, η τεχνητή νοημοσύνη συναντά τη φυσική – εκείνη του Λάκη – για ένα οπτικό αποτέλεσμα που θα μας κάνει να αναρωτιόμαστε τι είναι αληθινό και τι AI.
Η σάτιρα ανανεώνει το σταθερό τηλεοπτικό της ραντεβού με τους τηλεθεατές, στο MEGA. Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο, αυτή την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00.
#tsantiri
- Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Με την Ιουλία Καραπατάκη η πρώτη εκπομπή του 2026
- Ανοίγουν τα θυροφράγματα αποπλημμυρισμού της λίμνης Πηνειού
- Πώς η απώλεια μιας ορμόνης έκανε τα φίδια εξπέρ της νηστείας
- Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Τι αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία
- «Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα
- Δυτική Ευρώπη: Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας – Νέα δημοσκόπηση
- Πορτογαλία – Ισπανία: Συναγερμός για νέο κύμα κακοκαιρίας μετά την καταιγίδα Λεονάρντο – Έρχεται η Μάρτα
- Ρωσία: Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις