Επόμενη στάση τα 2 δισ. δολάρια – Το Avatar: Fire and Ash κάνει περίπατο στο box office

Η επιτυχία μιας ταινίας στον κόσμο του Χόλιγουντ είναι κάτι σχετικό. Μπορεί ένα φιλμ να έχει εισπράξεις 100 εκατ. δολάρια και να θεωρείται επιτυχία, μπορεί μια ταινία να σαρώσει στο box office με 600 εκατ. και να θεωρείται αποτυχία. Πάντα παίζει ρόλο το στούντιο, το μπάτζετ, οι πρωταγωνιστές και το παρελθόν του franchise. Για αυτό κανείς στην αρχή δεν έπαιρνε όρκο που θα κάτσει η… μπίλια για το νέο Avatar.

Ότι θα σάρωνε στο ξεκίνημά του στο box office ήταν δεδομένο – μέχρι που θα έφτανε ήταν το μεγάλο ερώτημα. Άλλωστε, όπως είχε πει και ο Ντέιβιντ Έι. Γκρος, ο άνθρωπος πίσω από την εταιρεία Franchise Entertainment Research, «το ξεκίνημα δεν είναι αυτό που κάνει ξεχωριστό το franchise, αλλά η συνέχεια μετά το ‘άνοιγμα’. Αυτή έχει κάνει τα πρώτα Avatar ως τα δυο πιο εμπορικά και επιτυχημένα φιλμ στην ιστορία του κινηματογράφου».

Και όπως όλα δείχνουν, το τρίτο μέρος του έπους του Τζέιμς Κάμερον, έχει τη συνέχεια που όλοι επιθυμούσαν. Μέσα σε μόλις 18 ημέρες, το Avatar: Fire and Ash, έσπασε το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων χωρίς καν να… ιδρώσει.

Μέσα σε 2.5 εβδομάδες, το νέο Avatar έχει εισπράξεις 306 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ και 777.1 εκατ. στον υπόλοιπο πλανήτη.

“Avatar: Fire and Ash” is blazing past $1 billion at the global box office after 18 days of release. Those ticket sales include $306 million domestically and $777.1 million internationally for a grand total of $1.083 billion. https://t.co/fu0NnKoRZW — Variety (@Variety) January 4, 2026

Σε σχέση με τα δύο πρώτα φιλμ του franchise, μπορεί να πηγαίνει λίγο πιο αργά -το The Way of Water χρειάστηκε 14 και το original Avatar 17 ημέρες για να φτάσουν το 1 δισ.- ωστόσο για την ώρα το Fire and Ash δείχνει να παίζει χωρίς ανταγωνισμό στο box office.

Επόμενος στόχος εννοείται ότι είναι τα 2 δισ. δολάρια, ωστόσο έχουμε μέλλον για αυτό – να θυμήσουμε ότι τα δύο πρώτα φιλμ του franchise είχαν μείνει επτά εβδομάδες στην κορυφή.

Τα καταφέρει ή όχι, αυτό δεν εμποδίζει τα κεφάλια της Disney να πανηγυρίζουν ήδη. Και όχι άδικα, καθώς μέσα στο 2025 είδαν τρεις δημιουργίες τους να σπάνε το φράγμα του 1 δισ.: Lilo & Stitch, Zootopia 2 και φυσικά το νέο Avatar.