Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Επόμενη στάση τα 2 δισ. δολάρια – Το Avatar: Fire and Ash κάνει περίπατο στο box office
Έπος 05 Ιανουαρίου 2026 | 14:55

Επόμενη στάση τα 2 δισ. δολάρια – Το Avatar: Fire and Ash κάνει περίπατο στο box office

Σε μόλις 18 ημέρες, το νέο έπος του Τζέιμς Κάμερον Avatar: Fire and Ash έσπασε το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων. Πλέον, όλοι ξέρουν ποιος είναι ο επόμενος στόχος του.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Spotlight

Η επιτυχία μιας ταινίας στον κόσμο του Χόλιγουντ είναι κάτι σχετικό. Μπορεί ένα φιλμ να έχει εισπράξεις 100 εκατ. δολάρια και να θεωρείται επιτυχία, μπορεί μια ταινία να σαρώσει στο box office με 600 εκατ. και να θεωρείται αποτυχία. Πάντα παίζει ρόλο το στούντιο, το μπάτζετ, οι πρωταγωνιστές και το παρελθόν του franchise. Για αυτό κανείς στην αρχή δεν έπαιρνε όρκο που θα κάτσει η… μπίλια για το νέο Avatar.

Ότι θα σάρωνε στο ξεκίνημά του στο box office ήταν δεδομένο – μέχρι που θα έφτανε ήταν το μεγάλο ερώτημα. Άλλωστε, όπως είχε πει και ο  Ντέιβιντ Έι. Γκρος, ο άνθρωπος πίσω από την εταιρεία Franchise Entertainment Research, «το ξεκίνημα δεν είναι αυτό που κάνει ξεχωριστό το franchise, αλλά η συνέχεια μετά το ‘άνοιγμα’. Αυτή έχει κάνει τα πρώτα Avatar ως τα δυο πιο εμπορικά και επιτυχημένα φιλμ στην ιστορία του κινηματογράφου».

Και όπως όλα δείχνουν, το τρίτο μέρος του έπους του Τζέιμς Κάμερον, έχει τη συνέχεια που όλοι επιθυμούσαν. Μέσα σε μόλις 18 ημέρες, το Avatar: Fire and Ash, έσπασε το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων χωρίς καν να… ιδρώσει.

Μέσα σε 2.5 εβδομάδες, το νέο Avatar έχει εισπράξεις 306 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ και 777.1 εκατ. στον υπόλοιπο πλανήτη.

Σε σχέση με τα δύο πρώτα φιλμ του franchise, μπορεί να πηγαίνει λίγο πιο αργά -το  The Way of Water χρειάστηκε 14 και το original Avatar 17 ημέρες για να φτάσουν το 1 δισ.- ωστόσο για την ώρα το  Fire and Ash δείχνει να παίζει χωρίς ανταγωνισμό στο box office.

Επόμενος στόχος εννοείται ότι είναι τα 2 δισ. δολάρια, ωστόσο έχουμε μέλλον για αυτό – να θυμήσουμε ότι τα δύο πρώτα φιλμ του franchise είχαν μείνει επτά εβδομάδες στην κορυφή.

Τα καταφέρει ή όχι, αυτό δεν εμποδίζει τα κεφάλια της Disney να πανηγυρίζουν ήδη. Και όχι άδικα, καθώς μέσα στο 2025 είδαν τρεις δημιουργίες τους να σπάνε το φράγμα του 1 δισ.: Lilo & Stitch, Zootopia 2 και φυσικά το νέο Avatar.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Βαρόμετρο 05.01.26

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς
Male Gaze 04.01.26

Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς

Η ερωτική ασφυξία εμφανίζεται ως «μόδα» της σύγχρονης σεξουαλικής κουλτούρας στη μικρή οθόνη. Κοινωνικοί επιστήμονες προειδοποιούν: όταν η βία γίνεται θέαμα, τα όρια θολώνουν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»
«Γενική πρόβα» 03.01.26

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»

Η μεταφορά του «Φρανκενστάιν» στη μεγάλη οθόνη ήταν ένα όνειρο ζωής για τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος διάβασε για πρώτη φορά το κλασικό έργο της Μαίρη Σέλλεϋ σε ηλικία 11 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar
Δυναστεία 03.01.26

«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar

Η εγγονή του εμβληματικού Τσάρλι Τσάπλιν, Ούνα, υποδύεται τον εκκεντρικό, βίαιο κακό χαρακτήρα στο Avatar: Φωτιά & Στάχτη. Τι νομίζει ότι θα έλεγε ο παππούς της για την επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 
Για επίδοξους Τραμπ 03.01.26

Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 

Στο παιχνίδι Trump Billionaires Club οι παίκτες ανταγωνίζονται για έπαθλα σε κρυπτονομίσματα, με τον νικητή να λαμβάνει έως και 50.000 δολάρια σε $TRUMP ενώ η στρατηγική του θυμίζει έντονα πυραμίδα, καθώς η στρατολόγηση νέων χρηστών αποτελεί κλειδί για την άνοδο στην κατάταξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ
10 χρόνια χωρίς 03.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ

Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την ημέρα που ο Ντέιβιντ Μπόουι έγινε αστρόσκονη, ένα νέο καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ανατέμνει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε πολύ: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει
Σαρώνει 03.01.26

Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει

Το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού έπους του Τζέιμς Κάμερον Avatar, συνεχίζει να σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες τις δύο πρώτες εβδομάδες του και όλα δείχνουν ότι θα σπάσει το φράγμα του 1 δισ. μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»
Νέο κεφάλαιο 02.01.26

Ο Tyler, the Creator έχει ενθουσιαστεί με το κινηματογραφικό του ντεμπούτο – «Μια βουτιά με τα μούτρα σε κάτι καινούργιο»

Ο γνωστός μουσικός Tyler, the Creator δοκίμασε τις υποκριτικές του δυνατότητες με έναν ρόλο έκπληξη στο Marty Supreme, ως στενός φίλος του Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους
Απεξάρτηση 01.01.26

Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους

Ψυχίατροι προειδοποιούν για το νέο εθισμό σε συσκευασία δώρου όσο η οικονομία της ντοπαμίνης φέρνει δισεκατομμύρια κέρδη σε κολοσσούς που εργαλειοποιούν τον νευροδιαβιβαστή της καλής διάθεσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο
The Economist 05.01.26

Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα σε πετρέλαιο στον κόσμο. Μετά τη σύλληψη Μαδούρο, ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές θα επενδύσουν εκεί. Υπάρχει όμως κάτι που δεν λέει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Hercules the Bear: A Love Story»: Η ιστορία της αρκούδας που μεγάλωσε ως το παιδί ενός ζευγαριού
Έζησε σαν άνθρωπος 05.01.26

Η αρκούδα που μεγάλωσε σαν το παιδί ενός ζευγαριού - Η ιστορία του Ηρακλή στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC

Σε μια εποχή που η σχέση του ανθρώπου με την άγρια φύση ορίζεται κυρίως από αποστάσεις, κανόνες και απαγορεύσεις, η ιστορία του Άντι και της Μάγκι Ρόμπιν μοιάζει σχεδόν αδιανόητη.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας
Eργένικη ζωή 05.01.26

Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας

Η δημογραφική ομάδα των singles - εργένηδων και εργενισσών - αυξάνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;
Κόσμος 05.01.26

Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ, ο οποίος εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα απέλασης φοιτητών που υποστηρίζουν τη Γάζα, επιβλέπει τώρα τη δίωξη του Νικολά Μαδούρο

Σύνταξη
Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Νέες δηλώσεις 05.01.26

Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Μετανάστευσης επιχείρησαν να «εξηγήσουν» τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα - Επίθεση στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Νικολάς Μαδούρο: Μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης – Με χειροπέδες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας
Δείτε βίντεο 05.01.26 Upd: 15:28

Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης μεταφέρθηκε ο Νικολάς Μαδούρο - Με χειροπέδες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη για τη μεταφορά του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες - Στις 19:00 η ώρα Ελλάδας θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή

Σύνταξη
Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 05.01.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

