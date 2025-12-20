Ιταλία: Σχεδόν ενάμιση τόνο ναρκωτικών κατέσχεσε η αστυνομία – 384 συλλήψεις
Οι Αρχές στην Ιταλία έχουν θέσει υπό έρευνα 655 πρόσωπα, μεταξύ αυτών 39 ανηλίκους - Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, αλλά και 50 όπλα
Σε 384 συλλήψεις προχώρησε η ιταλική αστυνομία, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, στο πλαίσιο μεγάλης κλίμακας επιχείρησης κατά του εμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών όπου κατασχέθηκαν 1,4 τόνοι ναρκωτικών ουσιών.
Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο πέντε καταστημάτων κάνναβης σε τρεις πόλεις
Πέραν των συλλήψεων, οι ιταλικές Αρχές έχουν θέσει υπό έρευνα 655 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και 39 ανήλικοι. Οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατέσχεσαν 35 κιλά κοκαΐνης και περισσότερα από 40 πυροβόλα όπλα, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.
Η αστυνομική επιχείρηση, που ολοκληρώθηκε χθες Παρασκευή σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο πέντε καταστημάτων κάνναβης σε τρεις πόλεις. Συνολικά, διεξήχθησαν 312 έλεγχοι.
Κατά τη διάρκειά τους, η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε 296 κιλά προϊόντων κάνναβης, τα οποία βάσει των προκαταρκτικών ελέγχων αποδείχθηκαν πως ήταν παράνομα ναρκωτικά.
