Χριστουγεννιάτικος Οδηγός δώρων για όλη την οικογένεια

Η μαγεία των Χριστουγέννων έχει αρχίσει να απλώνεται στην ατμόσφαιρα. Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια είναι το απόλυτο soundtrack της εποχής, τα λαμπιόνια αναβοσβήνουν ρυθμικά και η πιο «ζεστή» εποχή του χρόνου μάς καλεί να ανακαλύψουμε ξανά τη χαρά της προσφοράς. Καθώς στολίζουμε το δέντρο, το άρωμα κανέλας πλημμυρίζει τον αέρα και ο αέναος προβληματισμός επιστρέφει: τι δώρα να πάρουμε φέτος στην οικογένεια; Τι να πάρουμε που να έχει νόημα, να τους συγκινήσει και να μην είναι “άλλο ένα δώρο κάτω από το δέντρο”;

Φέτος, η επιλογή είναι δώρα που δείχνουν πως σκεφτήκαμε πραγματικά τον άλλον. Αντί να κάνουμε αγορές απλά για να βγάλουμε την υποχρέωση, ας σκεφτούμε τι θα τους κάνει πραγματικά να χαμογελάσουν, εστιάζοντας σε δώρα που θα καθρεπτίζουν τα γούστα και τις επιθυμίες τους.

Για να σας βοηθήσουμε να γεμίσετε το δέντρο σας με χαμόγελα, έχουμε φτιάξει έναν οδηγό με ιδέες που προέρχονται από την καρδιά, οργανωμένες για όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Παππούδες & Γιαγιάδες

Οι φύλακες των παραμυθιών αξίζουν δώρα που τιμούν τον χρόνο και την άνεση.

Πώς γίνεται αυτό; Για να τιμήσετε τον χρόνο και τις αναμνήσεις, σκεφτείτε αναμνηστικά με συναίσθημα: ένα album με οικογενειακές φωτογραφίες ή ένα custom printed ημερολόγιο με τις στιγμές της χρονιάς. Ένα δημιουργικό ταξίδι μνήμης μπορεί να είναι ένα ηχητικό album όπου κάθε εγγόνι ηχογραφεί ένα μήνυμα, ή ένα ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών (digital photo frame) που προβάλλει συνεχώς τις αγαπημένες εικόνες.

Διαφορετικά, χαρίστε μια ζεστή ρόμπα ή ένα σετ από εξαιρετικά μαλακές πιτζάμες. Μια πολυτελής, μεγάλη fleece κουβέρτα ή μια κουβέρτα βαρύτητας προσφέρουν μια ασφαλή αγκαλιά του ύπνου. Αν τους αρέσει η τεχνολογία, επιλέξτε tech με απλότητα, όπως ένα tablet για βιντεοκλήσεις με τα εγγόνια.

Γονείς

Οι γονείς χρειάζονται δώρα ευεξίας και αποσυμπίεσης. Χαρίστε τους στιγμές χαλάρωσης με ένα voucher για ένα ρομαντικό δείπνο ή ένα Σαββατοκύριακο σε spa.

Το δώρο της ηρεμίας έρχεται με έναν διαχυτήρα αιθέριων ελαίων ή ένα set αρωματοθεραπείας για το σπίτι.

Μην ξεχνάτε επίσης τη δυνατότητα μιας συνδρομής σε streaming υπηρεσία για ταινίες ή για audiobooks.

Για το σπίτι, επιλέξτε smart home gadgets, όπως μια μηχανή καφέ υψηλής ποιότητας ή ρομπότ καθαρισμού. Γευστικά δώρα, όπως ένα premium καλάθι με ελληνικά delicatessen, είναι πάντα μια ευχάριστη έκπληξη. Τέλος, δώστε τη δύναμη της εμπειρίας με εισιτήρια για ένα θεατρικό έργο ή ένα μάθημα μαγειρικής ή και κηπουρικής που μπορούν να κάνουν μαζί.

Τα παιδιά

Τα παιδιά χρειάζονται λόγους να παίξουν και να αφήσουν τα κινητά στο τραπέζι. Ενθαρρύνετε την εξερεύνηση με STEM παιχνίδια (ρομποτική, κατασκευές) ή σετ πειραμάτων για να ανακαλύψουν την επιστήμη ή ακόμα ένα υψηλής ποιότητας σετ ζωγραφικής για τους μικρούς καλλιτέχνες. Ένα τηλεσκόπιο ή ένα μικροσκόπιο είναι δώρα που τρέφουν τη φαντασία. Για τα μεγάλα παιδιά, τα επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής είναι ιδανικά για την απόδραση από τις πλατφόρμες.

Η μαγεία της αφήγησης ζωντανεύει με βιβλία-περιπέτειες ή ένα βιβλίο με χριστουγεννιάτικες ιστορίες ή ακόμα μία συνδρομή για audio books. Μην ξεχνάτε βέβαια και τα δώρα-εμπειρίες, όπως εισιτήρια για θέατρο ή για έναν αθλητικό αγώνα ή για μία μουσική παράσταση, που είναι τα δώρα που «μένουν».

Τα αδέλφια

Είναι οι μάρτυρες της ζωής μας όλης… Είναι αυτοί με τους οποίους μοιραστήκαμε παιδική και εφηβική ηλικία και μοιραζόμαστε μια μοναδική φιλία. Εδώ ίσως περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα, οι επιλογές είναι αμέτρητες. Για την ψυχαγωγία τους, επιλέξτε ένα board game ή μια συνδρομή σε streaming service. Για τον tech lover, gaming gear ή wireless ακουστικά είναι must. Αντίθετα, για τον chill τύπο, fuzzy πιτζάμες, παντόφλες που μπορεί να τις βάλει και εκτός σπιτιού (το συνηθίσαμε και αυτό άλλωστε) ή ένα βινύλιο του αγαπημένου του γκρουπ είναι μια κουλ επιλογή.

Διαφορετικά, κάντε ένα hobby upgrade: για τον λάτρη του καφέ, μια συσκευή παρασκευής αφρόγαλου. Για τον fitness enthusiast, ένα smartwatch ή αξεσουάρ για το γυμναστήριο. Για την fashionista, μια τσάντα ή gift card αγαπημένου brand.

Τέλος, ένα δώρο ποιότητας, όπως ένα πορτοφόλι ή τσάντα από καλής ποιότητας δέρμα, αναγνωρίζει την αξία τους.

Οι σύντροφοι

Εδώ το δώρο μπορεί να έχει σίγουρη επιτυχία, αρκεί να επενδύσετε στην κοινή μνήμη και εμπειρία κλείνοντας για παράδειγμα ένα σύντομο ταξίδι σε ένα ξενοδοχείο με τζάκι, ή προσφέροντας δώρα εμπειρίας όπως ένα cooking class για δύο. Αλλιώς, οργανώστε ένα ρομαντικό δείπνο που θα μαγειρέψετε μαζί, με το ανάλογο outfit, τη σωστή μουσική και την καλύτερη διάθεση.

Διαφορετικά, ξεκινήστε το «ψάρεμα»: τι ψάχνει στα e-shops, τι έχει μοιραστεί ως επιθυμία αγοράς με την κολλητή της ή κολλητό του, τι μπορεί να είχε πει σε άσχετο χρόνο βλέποντας μία βιτρίνα.

Αν δεν υπάρχει χρόνος ή φαντασία, τότε ένα κόσμημα με minimal αισθητική ή κάποιο ρούχο/αξεσουάρ για το χόμπι (γυμναστική, τρέξιμο, πιλάτες κλπ) που θα είναι σίγουρα χρήσιμο.

Διαφορετικά, επενδύστε στην δημιουργία κοινών αναμνήσεων όπως μία all day βόλτα στην στολισμένη πόλη όπου θα έχετε κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο της/του εστιατόριο, ένα μασάζ για δύο και στη συνέχεια ένα ποτό με θέα την πόλη.

Όπως βλέπετε, υπάρχουν επιλογές για όλους και για κάθε κατηγορία. Οπότε πάρτε χαρτί και μολύβι ή απλά το σημειωματάριο στο κινητό σας και κάντε λίστα για να μην σας ξεφύγει κανένας. Καλά χριστουγεννιάτικα ψώνια!