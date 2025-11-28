Ένας Βρετανός άνδρας που κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να πνίξει στη Φλόριντα τη νύφη του —με την οποία διατηρούσε σχέση— αφέθηκε ελεύθερος από δικαστήριο στις ΗΠΑ, αφού παραδέχτηκε την κατηγορία της βιαιοπραγίας.

Η Daily Mail αναφέρει ότι ο Μαρκ Γκίμπον, αρχικά κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας, παραδέχτηκε μια πιο ελαφριά κατηγορία και πλήρωσε 1.308,68 δολάρια για τα δικαστικά έξοδα. Σύμφωνα με τα έγγραφα στη Φλόριντα, το διαβατήριό του επιστράφηκε και δεν θα πάει φυλακή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση έκλεισε στις 7 Νοεμβρίου, και ο 62χρονος μηχανικός, ένας πλούσιος επαγγελματίας από το Μπικινγκχαμσάιρ, πιθανότατα έχει ήδη επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το περιστατικό έγινε τον Αύγουστο, όταν ο Γκίμπον είχε σχέση με την Τζάσμιν Γουάιλντ, 33 ετών και μητέρα των δύο εγγονιών του. Οι δυο τους είχαν καβγά για τη διαθήκη του μέσα σε πισίνα του πολυτελούς Solterra Resort στο Davenport της Φλόριντα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Γκίμπον «έσπρωξε το κεφάλι της Γουάιλντ κάτω από το νερό πολλές φορές» και της προκάλεσε τραυματισμούς, μέχρι που η εννιάχρονη κόρη της παρενέβη.

Αρχικά, ο Γκίμπον κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας δευτέρου βαθμού, αλλά η κατηγορία μειώθηκε σε πλημμέλημα βιαιοπραγίας με στραγγαλισμό. Μετά την πληρωμή εγγύησης 25.000 δολαρίων και την παραδοχή ενοχής, η εγγύηση ακυρώθηκε.

Στο έντυπο παραδοχής αναφέρεται ότι δέχτηκε την απλή κατηγορία στο πλαίσιο συμφωνίας με τους εισαγγελείς. Η απόφαση αναφέρει: «Το διαβατήριο θα παραδοθεί στον κατηγορούμενο σύμφωνα με το δικαστήριο».

Αν η υπόθεση είχε προχωρήσει, ο Γκίμπον θα αντιμετώπιζε μέχρι 15 χρόνια φυλάκισης.

🔴 Mark Gibbon avoids jail after allegedly holding son’s ex-fiancée, with whom he was having an affair, underwater at a Florida resort Read more ⬇https://t.co/57PN623otw pic.twitter.com/eHc6XeODpH — The Telegraph (@Telegraph) November 26, 2025

Η ανατροπή της ιστορίας

Το γραφείο του σερίφη είχε δηλώσει: «Ο Γκίμπον κατηγορείται ότι έσπρωξε και κράτησε το κεφάλι του θύματος κάτω από το νερό πολλές φορές, εμποδίζοντάς την να αναπνεύσει».

Ο σερίφης Γκράντι Τζαντ πρόσθεσε: «Αναμένουμε από τους παραθεριστές να συμπεριφέρονται σωστά… Επειδή ο κ. Γκίμπον δεν μπόρεσε να ελέγξει τον θυμό του, ενδέχεται να περάσει πολύ περισσότερο χρόνο στη Φλόριντα».

Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, η Γουάιλντ ζήτησε η ίδια από τους εισαγγελείς να αφεθεί ελεύθερος ο σύντροφός της, λέγοντας ότι είναι «καλός άνθρωπος» και δηλώνοντας: «Τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Είναι ο καλύτερός μου φίλος».

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η Γουάιλντ ήθελε να αποσυρθεί η κατηγορία, ώστε ο Γκίμπον να επιστρέψει στην Αγγλία. Όπως είπε η ίδια, «δεν τον φοβάται».

Στην συνέχει, σε ανακοίνωση τους, οι εισαγγελείς της κομητείας Πολκ τόνισαν: «Το θύμα ενημέρωσε το γραφείο μας ότι θεωρούσε ότι ο κατηγορούμενος είχε τιμωρηθεί αρκετά και επιθυμούσε να του επιτραπεί να επιστρέψει στην Αγγλία».

Ο Γκίμπον είχε ολοκληρώσει πρόγραμμα διαχείρισης θυμού πριν την απόφαση. Εν τω μεταξύ, η εννιάχρονη κόρη της Γουάιλντ «πήδηξε γενναία στην πισίνα για να σώσει τη μητέρα της», σύμφωνα με τις αναφορές.

British businessman ‘was having affair with daughter-in-law he tried to drown’ Mark Gibbon, 62, has been charged with attempted murder after allegedly holding Jasmine Wyld’s head underwater while the pair were on holiday. Police were called to reports of a disturbance at the… pic.twitter.com/26ULaXz6VA — Majestic Glow (@majesticglow) August 8, 2025

Οικογενειακό δράμα

Σύμφωνα με πηγές, η Γουάιλντ ήταν αρραβωνιασμένη με τον γιο του Γκίμπον, Άλεξ, μέχρι το 2021. Το 2023, ο Άλεξ καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση επειδή οδήγησε μια Porsche προς τον πατέρα του σε καβγά.

Πηγές λένε ότι ο Άλεξ βρήκε τη σύντροφό του στο κρεβάτι με τον πατέρα του, προκαλώντας ρήξη μεταξύ τους.

Η ίδια η Γουάιλντ ήταν δυσαρεστημένη επειδή «δεν αναφερόταν στη διαθήκη του» Γκίμπον —ζήτημα που πιθανώς προκάλεσε τον καβγά στη Φλόριντα.

Η Γουάιλντ ανέφερε ότι η δημοσιοποίηση της υπόθεσης έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Αγγλία: «Οι κοινωνικές υπηρεσίες επικοινώνησαν μαζί μου […] Αυτή η υπόθεση έχει γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο».