Φθινοπωρινή καθαριότητα: Tips για να αστράψουν οι οικιακές σου συσκευές

Σιγά-σιγά μπαίνουμε στο φθινόπωρο και αυτό σημαίνει ένα πράγμα – ώρα να προετοιμάσουμε τους χώρους μας για τους κρύους χειμερινούς μήνες. Για να τους οργανώσουμε σωστά και να απολαμβάνουμε μια λειτουργική αλλά και διασκεδαστική καθημερινότητα, χρειάζεται πρώτα να ξεκινήσουμε από την φθινοπωρινή καθαριότητα.

Φθινοπωρινή καθαριότητα – Τα sos

Πριν ακόμα καταπιαστείς με το καθάρισμα και την οργάνωση κάθε δωματίου, ίσως είναι καλύτερο να ξεκινήσεις με το καθάρισμα των οικιακών σου συσκευών, μια deep clean πρακτική που θα σου εξασφαλίσει έναν πιο υγιεινό και οργανωμένο χώρο διαβίωσης. Πιάσε λοιπόν, βούρτσα και τα απαραίτητα καθαριστικά και ας ξεκινήσουμε!

Για το πλυντήριο πιάτων

Ξεκινώντας από τα βασικά, είναι σημαντικό να καθαρίζεις τακτικά το πλυντήριο πιάτων για να διατηρείς την αποδοτικότητά του αλλά και να απομακρύνονται υπολείμματα τροφίμων και σαπουνιού, δυσάρεστες οσμές, μούχλα και βακτήρια. Έτσι τελικά θα παρατείνεις και την διάρκεια ζωής της συσκευής.

Για να είναι λοιπόν, απολύτως καθαρό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα εξειδικευμένο καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, σχεδιασμένο για να προσφέρει βαθύ καθαρισμό, αφαιρώντας αποτελεσματικά τα υπολείμματα λίπους και τα βακτήρια.

Για την κουζίνα

Μια καθαρή κουζίνα θα κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη και τη μαγειρική σου πιο γευστική και αποδοτική. Για να καθαρίσεις το φούρνο της, άδειασέ τον και αφαίρεσε τις σχάρες. Για τη γρήγορη καθημερινή καθαριότητα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα απολιπαντικό σπρέι ταχείας δράσης, που δεν χρειάζεται τρίψιμο και απομακρύνει λίπη, ακόμα και καμένα.

Για πιο βαθύ καθαρισμό, μπορείς να επιλέξεις ένα εξειδικευμένο υγρό καθαριστικό που έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί αποτελεσματικά τα λίπη και τα επίμονα υπολείμματα, αφήνοντας τον φούρνο αστραφτερό, χωρίς να καταστρέφει τις επιφάνειές του.

Για τον ψυγειοκαταψύκτη

Ο καθαρισμός του ψυγειοκαταψύκτη είναι απαραίτητος για την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας, διατηρεί την αποδοτικότητα της συσκευής και παρατείνει την διάρκεια ζωής της. Ο τακτικός καθαρισμός εξαλείφει επίσης τις δυσάρεστες οσμές.

Για να τον καθαρίσεις, πρώτα άδειασέ τον και αποσύνδεσέ τον από την πρίζα. Στην συνέχεια αφαίρεσε όλα τα ράφια και τα συρτάρια και δοκίμασε να τα πλύνεις με ζεστό νερό και σαπούνι. Στη συνέχεια, σκούπισε το εσωτερικό και το εξωτερικό με ένα καθαριστικό διάλυμα, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι. Αφού στεγνώσουν όλα, μπορείς να τα βάλεις και πάλι στην θέση τους.

Για το πλυντήριο ρούχων

Ο τακτικός καθαρισμός του πλυντηρίου ρούχων είναι απαραίτητος για να αποτρέψουμε τη συσσώρευση μούχλας, μυκήτων και υπολειμμάτων από απορρυπαντικά και μαλακτικά ρούχων που προκαλούν οσμές, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν στα ρούχα, να επηρεάσουν την απόδοση του πλυντηρίου και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του.

Για να το καθαρίσεις, θα μπορούσες να ψεκάσεις με ένα καθαριστικό πλυντηρίου το εσωτερικό του κάδου αλλά και το καπάκι. Αφού το αφήσεις να δράσει, τρίψε με μια βούρτσα ή ένα πανί πριν το σκουπίσεις. Στη συνέχεια, εκτέλεσε ένα πρόγραμμα με ζεστό νερό με το πλυντήριο άδειο για να ξεπλύνεις τυχόν υπολείμματα.

Για το φούρνο μικροκυμάτων

Τον χρησιμοποιείς καθημερινά, πόσο συχνά όμως, τον καθαρίζεις; Για να αποφύγεις την ανάπτυξη βακτηρίων αλλά και να απαλλαγείς από δυσάρεστες οσμές, είναι σημαντικό να καθαρίζεις τον φούρνο μικροκυμάτων τακτικά. Έτσι θα έχεις ομοιόμορφη θέρμανση αλλά και βελτιωμένη απόδοση.

Για να καθαρίσεις το εσωτερικό του, ανακάτεψε σε ένα μπολ κατάλληλο για το φούρνο μικροκυμάτων, νερό με ξύδι, χυμό λεμονιού ή μαγειρική σόδα. Ζέστανέ το σε υψηλή θερμοκρασία για λίγα λεπτά για να δημιουργηθεί ατμός, άφησέ το να δράσει και, στη συνέχεια, σκούπισε με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι. Ο ατμός θα βοηθήσει στην απομάκρυνση των επίμονων υπολειμμάτων, ενώ τα πρόσθετα συστατικά βοηθούν στην αποσμητική δράση και στην απομάκρυνση του λίπους.