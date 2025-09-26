Ρεάλ Οβιέδο – Μπαρτσελόνα 1-3: Το… γύρισε και γλίτωσε το κάζο

Την αήττητη πορεία της συνεχίζει η Μπαρτσελόνα επικρατώντας, με ανατροπή, 3-1 της Ρεάλ Οβιέδο εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της La Liga και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δύο πόντους πίσω από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης.

Το σύνολο του Χάνσι Φλικ δυσκολεύτηκε ουσιαστικά μόνο στο πρώτο ημίχρονο όπου έμεινε και πίσω στο σκορ, ωστόσο μετά την ανάπαυλα, οι Καταλανοί έκαναν τη δουλειά τους και με γκολ των Γκαρθία, Λεβαντόφσκι και Αραούχο έφτασε στην ανατροπή και το θετικό αποτέλεσμα.

Η Μπαρτσελόνα είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο μέρος, όμως οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που ευτύχισαν να προηγηθούν, σκοράροντας στο 33ο λεπτό της συνάντησης με τον Αλμπέρτο Ρέινα για το 1-0, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι αλλαγές του Φλικ έκαναν τη δουλειά τους και έφεραν την ανατροπή. Ο Έρικ Γκαρθία ισοφάρισε αρχικά στο 56′ σε 1-1, για να έρθει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 70′ να δώσει τα ηνία στους μπλαουγκράνα. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Ρόναλντ Αραούχο στο 88′.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Τρίτη, 23/9

Μπιλμπάο-Χιρόνα 1-1

Εσπανιόλ-Βαλένθια 2-2

Λεβάντε-Ρεάλ Μαδρίτης 1-4

Σεβίλλη-Βιγιαρεάλ 1-2

Τετάρτη, 24/9

Xετάφε-Αλαβές 1-1

Ατλέτικο-Ράγιο Βαγιεκάνο 3-2

Σοσιεδάδ-Μαγιόρκα 1-0

Πέμπτη, 25/9

Oσασούνα-Έλτσε 1-1

Οβιέδο-Μπαρτσελόνα 1-3

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (7η) αγωνιστική:

Παρασκευή 26/9

Χιρόνα-Εσπανιόλ (22:00)

Σάββατο 27/9

Χετάφε-Λεβάντε (15:00)

Ατλέτικο-Ρεάλ Μαδρίτης(17:15)

Μαγιόρκα-Αλαβές (19:30)

Βιγιαρεάλ-Μπιλμπάο (22:00)

Κυριακή 28/9

Ράγιο Βαγιεκάνο-Σεβίλλη (15:00)

Έλτσε-Θέλτα (17:15)

Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ (19:30)

Μπέτις-Οσασούνα (22:00)

Δευτέρα 29/9

Bαλένθια-Οβιέδο (22:00)