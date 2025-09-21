Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο

Ο Κρίστοφερ Νόλαν εξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής (Directors Guild of America), αναλαμβάνοντας τα ηνία της ένωσης την ώρα που αυτή προετοιμάζεται για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με τα μεγάλα στούντιο.

Ο Νόλαν, ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς του, διαδέχεται τη Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ. Είναι ενεργό μέλος της Ένωσης εδώ και αρκετό καιρό και επί του παρόντος είναι μέλος του εθνικού διοικητικού συμβουλίου της.

«Σημαντικές δημιουργικές και οικονομικές προστατευτικές διατάξεις»

«Η εκλογή μου ως Πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές της καριέρας μου», δήλωσε ο Νόλαν. «Ο κλάδος μας βιώνει τεράστιες αλλαγές και ευχαριστώ τα μέλη της Ένωσης που μου ανέθεσαν αυτή την ευθύνη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Πρόεδρο Γκλάτερ για την ηγεσία της τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί της και με το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο για να επιτύχουμε σημαντικές δημιουργικές και οικονομικές προστατευτικές διατάξεις για τα μέλη μας».

Όπως αναφέρει το Variety, εάν η παράδοση συνεχίσει ως έχει, η Ένωση θα έχει τις πρώτες συνομιλίες με την Alliance for Motion Picture and Television Producers κάποια στιγμή στις αρχές του επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου συμβάσεων το 2023, η Ένωση ήταν το μόνο από τα τρία μεγάλα συνδικάτα που κατέληξε σε νέα σύμβαση χωρίς απεργία. Η πιο πρόσφατη σύμβαση της ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ένας χολιγουντιανός σκηνοθέτης στο τιμόνι

Ο Γκρεγκ Χέσινγκερ, πρώην στέλεχος της Screen Actors Guild, ορίστηκε πρόεδρος τον Μάρτιο, διαδεχόμενος τη μακροχρόνια ηγέτιδα Κάρολ Λομπαρντίνι. «Η AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers συγχαίρει τον Κρίστοφερ Νόλαν για την εκλογή του ως προέδρου της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Νόλαν για την αντιμετώπιση των πιο σημαντικών ζητημάτων».

Η εκλογή του Νόλαν αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα ενός A-list παράγοντα που αναλαμβάνει την ηγεσία του συνδικάτου. Ο Νόλαν κέρδισε δύο Όσκαρ για τη σκηνοθεσία της ταινίας «Οπενχάιμερ» του 2023 με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι, ενώ στο βιογραφικό του έχει ταινίες όπως: «Μπάτμαν: Η αρχή», «Inception», «Memento», «Tenet» και ιστορικά δράματα όπως το «Δουνκέρκη».

Το επόμενο σκηνοθετικό βήμα του Νόλαν, είναι η πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια », μια επική περιπέτεια που θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο από την Universal Pictures.

*Με πληροφορίες από: Variety