18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση του κόστους της επιστροφής στο σχολείο
18 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:13

Πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση του κόστους της επιστροφής στο σχολείο

Τι πρέπει να κάνετε για να μην βγείτε εκτός προγράμματος

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Τροφές «ασπίδα» – Καθυστερούν άνοια και καρδιακές παθήσεις

Spotlight

Ξεκινάει σε λίγο το σχολείο και εσείς αισθάνεστε ήδη πιεσμένοι με όλα τα έξοδα που συνεπάγεται κάθε νέο σχολικό ξεκίνημα; Και όμως, υπάρχουν τρόποι να διαχειριστείτε το κόστος της χρονιάς που έρχεται, πιο αποτελεσματικά, ώστε να μην νιώθετε ότι πνίγεστε σε ένα βουνό από έξοδα. Οργάνωση, έξυπνες επιλογές και μια μικρή αλλαγή νοοτροπίας μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

  1. Οργάνωση & Προϋπολογισμός

Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα είναι η σωστή οργάνωση πριν ακόμα πάτε για τα πρώτα ψώνια.

  • Φτιάξτε μια λίστα: Κάντε έναν πλήρη κατάλογο με όλα όσα χρειάζεται το παιδί σας: από τετράδια και μολύβια μέχρι την τσάντα και τα παπούτσια. Συγκρίνετε τα με τα περσινά είδη. Είναι κάτι ακόμα σε καλή κατάσταση; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά;
  • Θέστε έναν προϋπολογισμό: Βάσει της λίστας, ορίστε ένα μέγιστο ποσό για κάθε κατηγορία. Αυτό θα σας βοηθήσει να επαναξιολογήσετε τις ανάγκες σας και να μην ξεφύγετε με περιττές αγορές.
  1. Έξυπνες αγορές

Κάντε μία έρευνα αγοράς. Η επιλογή του πού και πώς ψωνίζετε μπορεί να μειώσει δραματικά το συνολικό κόστος.

  • Συγκρίνετε τιμές: Μην αγοράζετε τα πάντα από το πρώτο κατάστημα που θα βρείτε. Επισκεφτείτε διαφορετικά καταστήματα, τόσο φυσικά όσο και online, για να βρείτε τις καλύτερες τιμές σε σχολικά είδη.
  • Εκμεταλλευτείτε τις προσφορές: Πολλά καταστήματα έχουν ειδικές προσφορές για την επιστροφή στο σχολείο. Μείνετε ενήμεροι για εκπτώσεις και πακέτα προσφορών, ακόμα και αν πρέπει να ψωνίσετε λίγο νωρίτερα.
  • Αγοράστε μεταχειρισμένα: Μην σαν ξενίζει η αγορά μεταχειρισμένων. Εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε μεταχειρισμένα είδη σε καλή κατάσταση. Αθλητικός εξοπλισμός και μουσικά όργανα μπορούν να βρεθούν σε εξαιρετική κατάσταση σε online πλατφόρμες ή σε ομάδες κοινωνικών δικτύων.
  1. Διαχείριση των έκτακτων εξόδων

Τα απρόβλεπτα έξοδα, επειδή μας βρίσκουν απροετοίμαστους σε ένα ήδη πιεσμένο προϋπολογισμό, είναι αυτά που συχνά «πονάνε» περισσότερο.

  • Εκδρομές & Εκδηλώσεις: Αφού γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκδρομές, ρωτήστε από νωρίς για το εκτιμώμενο κόστος και προσπαθήστε να αποταμιεύετε ένα μικρό ποσό κάθε μήνα.
  • Μην αφήνετε τις αγορές για την τελευταία στιγμή: Εάν περιμένετε την τελευταία στιγμή, θα αναγκαστείτε να αγοράσετε ό,τι βρείτε, ανεξάρτητα από την τιμή.
  1. Φροντιστήρια & Εξωσχολικές δραστηριότητες

Αυτές οι δαπάνες είναι συχνά οι μεγαλύτερες και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

  • Αξιολογήστε τις ανάγκες: Μπορεί το παιδί να καλύψει τις ανάγκες του με ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο ή με τη βοήθειά σας; Εξετάστε όλες τις εναλλακτικές πριν αποφασίσετε να πληρώσετε για ιδιαίτερα μαθήματα ή για φροντιστήριο.
  • Επιλέξτε τις δραστηριότητες: Δεν χρειάζεται το παιδί να κάνει ό,τι κάνουν τα ξαδέλφια του… Επιλέξτε μία ή δύο δραστηριότητες που το ενδιαφέρουν πραγματικά και που προσφέρουν πραγματική αξία. Πολλές φορές, το παιχνίδι και η δημιουργικότητα στο σπίτι είναι εξίσου σημαντικά με τις οργανωμένες δραστηριότητες.
  • Κοινωνικές επιλογές: Ψάξτε για δημοτικές ή αθλητικές ομάδες και συλλόγους που προσφέρουν δωρεάν ή πολύ φθηνές δραστηριότητες, καθότι πολύ συχνά οι επιλογές αυτές είναι εξίσου καλές και προσφέρουν τα ίδια οφέλη.

Η επιστροφή στο σχολείο είναι μια διαδικασία που απαιτεί σημαντική οικονομική προετοιμασία, όχι μόνο στην αρχή του σχολικού έτους, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Με τον σωστό προγραμματισμό και μια πιο ολιστική προσέγγιση, μπορείτε να ελέγξετε σημαντικά το κόστος της σχολικής χρονιάς και να επικεντρωθείτε σε αυτό που έχει πραγματικά σημασία: την ευημερία και την εκπαίδευση του παιδιού σας, χωρίς το άγχος των αριθμών που κάποιες φορές μοιάζουν σαν να μην βγαίνουν.

Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Τι είπε ο ΥΠΕΞ 18.09.25

Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Βρετανίας

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)

Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Γαλλία: Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί – Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα – Το in στο Παρίσι
Φορολογήστε τους πλούσιους 18.09.25 Upd: 15:00

Απεργία «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί - Μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία - Το in στο Παρίσι

Οι εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία καλούν σε γενική απεργία διαμηνύοντας ότι δεν θα δεχτούν προϋπολογισμό λιτότητας - Live ανταπόκριση από τη μεγάλη συγκέντρωση στο Παρίσι

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»
Κόσμος 18.09.25

Κόλαση επί γης στη Γάζα: Το Ισραήλ κλιμακώνει τη σφαγή – Χιλιάδες φεύγουν αλλά συναντούν «ακόμα περισσότερο θάνατο»

Το Ισραήλ έχοντας την «ακλόνητη στήριξη» των ΗΠΑ και την ανοχή ή τη χλιαρή αντίδραση κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, «διαπράττει γενοκτονία» και μετατρέπει τη Γάζα σε κρανίου τόπο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Διαβήτης: «Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή του που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή
Εκατομμύρια ασθενείς 18.09.25

«Καμπανάκι» ειδικών για μια ξεχωριστή μορφή διαβήτη που σχετίζεται με υποσιτισμό και κακή διατροφή

Ο διαβήτης αυτού του τύπου υπολογίζεται ότι έχει προσβάλει 25 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο - Σε φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες εντοπίζονται οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί

Σύνταξη
Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό – Τι είπε για τον ISIS
Σύντομη απολογία 18.09.25

Στη φυλακή ο 32χρονος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό - Τι είπε για τον ISIS

Ο 32χρονος κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αποδέχθηκε τους εμπρησμούς στον Υμηττό και είπε ότι το έκανε γιατί δεν είχε φάει - Στις 23 Σεπτεμβρίου η δίκη για τις σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
Πολιτική 18.09.25

Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ενώ για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ τόνισε πως ήταν «μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!»

Σύνταξη
Μαγνησία: Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Εκκενώθηκε σχολείο – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Στους Αγίους Θεοδώρους 18.09.25

Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή - 500 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων στις φλόγες

Σύνταξη
Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε
Προειδοποίηση εκ των έσω 18.09.25

Πρώην Ισραηλινός πρέσβης: Διακυβεύουμε τις σχέσεις μας με Αίγυπτο με όσα κάνουμε

H υπονόμευση του Καμπ Ντέιβιντ κινδυνεύει να επαναφέρει στρατηγική αβεβαιότητα στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο, προσθέτοντας άλλο ένα βάρος στον ήδη εκτεταμένο κατάλογο ευθυνών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Έφεση κάνει ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία που «κλείνει» την Λεωφόρο κόντρα στον Ολυμπιακό

Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσφεύγει ο Παναθηναϊκός κατά της απόφασης της ΔΕΑΒ για την τιμωρία που κλείνει την Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

