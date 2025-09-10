Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζήτησαν τη συνδρομή της Βουλής για την ιατρική εκκένωση της Γάζας – Η απάντηση Κακλαμάνη

Τη συνδρομή της Βουλής των Ελλήνων προκειμένου να βρεθεί διπλωματική λύση στο κρίσιμο ζήτημα της ιατρικής εκκένωσης βαριά τραυματισμένων και σοβαρά ασθενών ατόμων από τη Γάζα προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ζήτησε σήμερα από τον πρόεδρο του ελληνικού Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, αντιπροσωπεία από τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» η οποία τον επισκέφθηκε στο γραφείο του.

Η διευθύντρια του οργανισμού στη χώρα μας, Χριστίνα Ψαρρά και ο σύμβουλος ανθρωπιστικής δράσης, Αποστόλης Φωτιάδης ανέλυσαν στον πρόεδρο της Βουλής τις δράσεις που έχουν αναλάβει ως σήμερα τονίζοντας τη διπλωματική βοήθεια, που χρειάζονται, ώστε να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια για να φιλοξενηθούν και στην πατρίδα μας τραυματισμένα και σοβαρά ασθενή άτομα από τη Γάζα, που αριθμούν χιλιάδες.

Ευχαρίστησαν, μάλιστα, τον κ. Κακλαμάνη σχετικά με την πρόσφατη πρωτοβουλία του, ώστε να αναλάβει η Βουλή την ιατρική φροντίδα δέκα παιδιών από την Παλαιστίνη, όταν έρθουν στην Ελλάδα.

Η απάντηση του Νικήτα Κακλαμάνη στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

«Ήταν κάτι που μας έδωσε το έναυσμα, ώστε να έρθουμε εδώ και να ζητήσουμε τη συνδρομή σας» ανέφεραν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής επισήμανε, ότι θα κάνει, ότι μπορεί για να διευκολύνει τη δράση του οργανισμού.

«Θα βρίσκομαι στη διάθεση σας για κάθε δυνατή βοήθεια», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.