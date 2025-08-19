«Πετάει» η Μπριζ με σούπερ Τζόλη – Δείτε τα γκολ του πρώτου μέρους και τις δύο ασίστ από τον Έλληνα άσο (vids)

Η Μπριζ είναι ασταμάτητη στο πρώτο ημίχρονο της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ρέιντζερς για τα πλέι οφ του Champions League.

Η βελγική ομάδα προηγήθηκε στο εικοστό λεπτό της αναμέτρησης με 3-0, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη.





Ο Έλληνας ακραίος επιθετικός κάνει φανταστική εμφάνιση κι έχει δώσει μέχρι στιγμής δύο ασίστ. Η αρχή έγινε με την πάσα στον Βερμάντ για το 0-1 στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Τζόλης έδωσε ασίστ στον Σπίλερς για το 0-2.





Το τρίτο γκολ της Μπριζ πέτυχε ο Μέχελε στο εικοστό λεπτό του αγώνα και η Μπριζ προηγείται 3-0 στην Σκωτία, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.



