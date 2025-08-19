«Πετάει» η Μπριζ με σούπερ Τζόλη – Δείτε τα γκολ του πρώτου μέρους και τις δύο ασίστ από τον Έλληνα άσο (vids)
Εντυπωσιακή εμφάνιση με δύο ασίστ από τον Έλληνα άσο, στον εκτός έδρας αγώνα της Μπριζ με την Ρέιντζερς για τα πλέι οφ του Champions League
Η Μπριζ είναι ασταμάτητη στο πρώτο ημίχρονο της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ρέιντζερς για τα πλέι οφ του Champions League.
Η βελγική ομάδα προηγήθηκε στο εικοστό λεπτό της αναμέτρησης με 3-0, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη.
Ο Έλληνας ακραίος επιθετικός κάνει φανταστική εμφάνιση κι έχει δώσει μέχρι στιγμής δύο ασίστ. Η αρχή έγινε με την πάσα στον Βερμάντ για το 0-1 στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Τζόλης έδωσε ασίστ στον Σπίλερς για το 0-2.
Το τρίτο γκολ της Μπριζ πέτυχε ο Μέχελε στο εικοστό λεπτό του αγώνα και η Μπριζ προηγείται 3-0 στην Σκωτία, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
