Power bank: O αφανής ήρωας των καλοκαιρινών διακοπών

Έχουμε μπει για τα καλά στη καλοκαιρινή σεζόν και εάν δεν έχεις ήδη ξεκινήσει τις αποδράσεις, τότε προετοιμάζεσαι και κάνεις τα πλάνα σου για να τις κάνεις. Αν και διαχρονικά τα καταγάλανα νησιά μας αποτελούν έναν από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς, δεν είναι λίγοι εκείνοι που προτιμούν τις εξορμήσεις στο εξωτερικό, σε άγνωστες περιοχές που περιμένουν να τις εξερευνήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι αποδράσεις ισοδυναμούν με αρκετές ώρες ταξιδιού, πολλές μετακινήσεις, ατελείωτες περιηγήσεις, μερικές φορές ακόμα και καθυστερήσεις. Και ο κοινός τους παρανομαστής; Το κινητό σου, αφού σε αυτό στρέφεσαι για να κλείσεις εισιτήρια, να σε καθοδηγήσει, να σε ψυχαγωγήσει τις στιγμές που η πλήξη «χτυπάει» κόκκινο και φυσικά, εκεί έχεις όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Έχεις σκεφτεί όμως, τι θα συμβεί σε περίπτωση που «σβήσει» από μπαταρία; Για να γλιτώσεις από τα περιττά άγχη και να απολαύσεις κάθε ταξίδι στο έπακρο, εξοπλίσου με το κατάλληλο power bank, που θα είναι πάντα εκεί για να σε σώσει τις στιγμές που χρειάζεσαι το κινητό σου περισσότερο.

Power bank για κάθε ταξίδι;

Μπορεί να μην σου φαίνεται απαραίτητο στις σύντομες αποδράσεις σου, όμως ένα power bank μπορεί να σε σώσει είτε πλοηγείσαι στα σοκάκια μιας άγνωστης πόλης και τραβάς φωτογραφίες και βίντεο με τους αγαπημένους σου είτε απολαμβάνεις το φαγητό σου και δεν έχει πουθενά κοντά σου πρίζα.

Ένα υψηλής απόδοσης power bank εξασφαλίζει ότι οι φορητές σου συσκευές (ναι και τα ασύρματα ακουστικά σου) θα είναι πάντα έτοιμες και ενεργές, όποτε τις χρειαστείς από το πρωί ως το βράδυ.

Και μην ξεχνάς ότι ένα μεγαλύτερης χωρητικότητας power bank μπορεί όχι μόνο να φορτίσει επαρκώς συσκευές, όπως το κινητό ή τα ακουστικά σου, αλλά και τον φορητό υπολογιστή σου ή και το tablet σου για να ολοκληρώνεις κάθε σου εργασία εύκολα και απρόσκοπτα on the go. Αρκεί φυσικά, να έχεις μεριμνήσει και να το έχεις φορτίσει πριν το ταξίδι σου.

Για να σε βοηθήσουμε, να κάνεις την καλύτερη επιλογή, ψάξαμε και βρήκαμε τα καλύτερα μοντέλα που προσφέρουν γρήγορη φόρτιση για να είσαι πάντα σε σύνδεση:

Power Bank MagSafe

Εκμεταλλεύσου πλήρως την τεχνολογία MagSafe με αυτό το εξαιρετικά λεπτό και φορητό power bank 5000mAh που κουμπώνει μαγνητικά στο iPhone 12 αλλά και σε νεότερα μοντέλα. Σχεδιασμένο για να σου προσφέρει μια γρήγορη και εύκολη ενίσχυση ισχύος, αυτό το power bank δεν εμποδίζει την κάμερα του τηλεφώνου σου ενώ φορτίζει, ώστε να μην χάνεις ούτε μια στιγμή.

Είναι η ιδανική ασύρματη λύση φόρτισης για ταξίδια ή μετακινήσεις, προσφέροντας μια αξιόπιστη ώθηση ισχύος οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι. Μια λυχνία LED σε ενημερώνει πότε χρειάζεται να επαναφορτιστεί το power bank, ενώ η λειτουργία pass-through φόρτισης σου επιτρέπει να φορτίζεις το τηλέφωνό σου και το power bank ταυτόχρονα.

Power Bank Xiaomi Mi

Το Mi 50W Power Bank είναι ιδανικό για όλους τους χρήστες που αναζητούν φορητή φόρτιση για τις ηλεκτρονικές τους συσκευές. Με χωρητικότητα 20.000mAh, αυτό το power bank μπορεί να φορτίσει ταυτόχρονα έως και τρεις συσκευές μέσω μιας θύρας USB-C και δύο θυρών USB-A, προσφέροντας περίπου τέσσερις πλήρεις φορτίσεις σε ένα συνηθισμένο κινητό τηλέφωνο.

Είναι κατάλληλο για τη γρήγορη φόρτιση φορητών συσκευών όπως το MacBook Pro, το Mi Notebook και το Nintendo Switch. Η θύρα USB-C, όταν χρησιμοποιείται μόνη της, διατηρεί την απόδοση σε υψηλά επίπεδα, επιτρέποντας τη χρήση απαιτητικών συσκευών. Με μέγιστη χωρητικότητα εισόδου 45W, η θύρα USB-C υποστηρίζει αμφίδρομη γρήγορη φόρτιση.

Power Bank Veger Tank Boost

Μην αφήνεις τη μπαταρία να σε περιορίσει! Το Power Bank Veger Tank Boost σε μαύρο χρώμα είναι η κορυφαία φορητή πηγή ενέργειας, σχεδιασμένη για να σε κρατάει συνδεδεμένο και τις συσκευές σου φορτισμένες, ανεξάρτητα από το που βρίσκεσαι. Με μια τεράστια χωρητικότητα 56000mAh, αυτό το ισχυρό power bank μπορεί να παρέχει πολλαπλές φορτίσεις για όλα σου τα gadget.

Η εντυπωσιακή ισχύς 100W σε συνδυασμό με τις δύο θύρες USB-C Power Delivery το καθιστούν ιδανικό για την ταχύτατη φόρτιση ακόμα και απαιτητικών συσκευών όπως laptops, tablets και smartphones νέας γενιάς. Επιπλέον, διαθέτει τρεις θύρες USB-A, προσφέροντας συνολικά πέντε θύρες εξόδου για να φορτίζεις ταυτόχρονα όλες τις συσκευές σου.

Power Bank PZX C162

Το Power Bank PZX C162 σε κομψό μαύρο χρώμα είναι η απόλυτη λύση για να μείνεις συνδεδεμένος, όπου κι αν βρίσκεσαι. Με μια τεράστια χωρητικότητα 50000mAh, αυτό το ισχυρό και φορητό power bank μπορεί να κρατήσει τις συσκευές σουφορτισμένες και έτοιμες για χρήση.

Είτε ταξιδεύεις είτε βρίσκεσαι σε εξωτερικούς χώρους είτε απλά χρειάζεσαι μια αξιόπιστη εφεδρική πηγή ενέργειας, το PZX C162 είναι ο ιδανικός σου σύντροφος. Διαθέτει δύο θύρες USB-A, επιτρέποντάς σου να φορτίχεις δύο συσκευές ταυτόχρονα.